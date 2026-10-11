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La Juve a Cagliari pareggia. Kolo Muani, croce e delizia, può bastare alla Vecchia Signora?

La truppa cagliaritana è tanta roba, tensione tra i due allenatori a fine gara

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Ottobre 2026
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Foto da Chatgpt

Meritatamente, il Cagliari si conferma quarta forza del campionato con il pareggio interno contro la Juventus, che manca così l’opportunità di accorciare sulle prime in classifica. Maldini per i sardi e Kolo Muani (croce e delizia) per i bianconeri i marcatori.
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A fine match, mister Luciano Spalletti, nervosissimo e’ stato espulso, insieme al collega cagliaritano Pisacane. E la Muve sprecona vede la vetta allontanarsi. Può bastare il solo Kolo Muani, non sempre decisivo, per l’attacco della Juve? Dunque in Sardegna, la sfida conclusa sull’1-1 ha riservato attimi di pathos e nervosismo.

Stefano Mauri

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Juve Juventus Kolo Muani
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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