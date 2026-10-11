La Juve a Cagliari pareggia. Kolo Muani, croce e delizia, può bastare alla Vecchia Signora?

Meritatamente, il Cagliari si conferma quarta forza del campionato con il pareggio interno contro la Juventus, che manca così l’opportunità di accorciare sulle prime in classifica. Maldini per i sardi e Kolo Muani (croce e delizia) per i bianconeri i marcatori.
A fine match, mister Luciano Spalletti, nervosissimo e’ stato espulso, insieme al collega cagliaritano Pisacane. E la Muve sprecona vede la vetta allontanarsi. Può bastare il solo Kolo Muani, non sempre decisivo, per l’attacco della Juve? Dunque in Sardegna, la sfida conclusa sull’1-1 ha riservato attimi di pathos e nervosismo.
Stefano Mauri
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