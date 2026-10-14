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Chiara Ferragni, a 17 anni dalla bella svolta con “The Blond Salad”, non ha smesso di sognare e di far sognare

L'imprenditrice di Cremona ha lanciato la figura dell'influencer, partendo dalla sua passione per la moda

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

“17 anni fa ho scritto il mio primo post su The Blonde Salad e la mia vita è cambiata per sempre”…

Così lo scorso 13 ottobre ha postato via social Chiara Ferragni: influencer e imprenditrice digitale di Cremona. Eh già, è passato tanto tempo, da quando, poco più che maggiorenne, con tanti sogni nel cassetto, una grande passione per la moda e tante idee nuove da realizzare, la Ferragni lanciò il suo blog “The Blond Salad”, e, come lei stessa ha poi aggiunto via social: “Il blog mi ha dato la libertà e la possibilità di realizzare i miei sogni più selvaggi e di essere una pioniera in un mondo che avevo solo sognati. Grazie a tutti voi che siete stati al mio fianco fin dal primo giorno e buon compleanno”.  

 

 

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Foto da Instagram

Ebbene, tra botte prese e date, amori finiti e una bella storia ripartita, Chiara Ferragni, attualmente è più bella, innamorata, appassionata, impegnata e serena che mai: E non ha smesso di sognare e di far sognare.

 

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni The Blonde Salad
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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