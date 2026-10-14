Chiara Ferragni, a 17 anni dalla bella svolta con “The Blond Salad”, non ha smesso di sognare e di far sognare

“17 anni fa ho scritto il mio primo post su The Blonde Salad e la mia vita è cambiata per sempre”…

Così lo scorso 13 ottobre ha postato via social Chiara Ferragni: influencer e imprenditrice digitale di Cremona. Eh già, è passato tanto tempo, da quando, poco più che maggiorenne, con tanti sogni nel cassetto, una grande passione per la moda e tante idee nuove da realizzare, la Ferragni lanciò il suo blog “The Blond Salad”, e, come lei stessa ha poi aggiunto via social: “Il blog mi ha dato la libertà e la possibilità di realizzare i miei sogni più selvaggi e di essere una pioniera in un mondo che avevo solo sognati. Grazie a tutti voi che siete stati al mio fianco fin dal primo giorno e buon compleanno”.

Ebbene, tra botte prese e date, amori finiti e una bella storia ripartita, Chiara Ferragni, attualmente è più bella, innamorata, appassionata, impegnata e serena che mai: E non ha smesso di sognare e di far sognare.

Stefano Mauri