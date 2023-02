Maria Fernanda Vargas diventa sindaco grazie a Onlyfans: “Mi sono pagata la campagna elettorale”

Maria Fernanda Vargas era nota su Onlyfans come Maferitavargas. Pochi mesi fa ha chiuso il suo account e ha detto: «Grazie a quel profilo ho potuto pagare la campagna elettorale»

Ora è sindaco di Simon Bolivar, piccolo centro di 7 mila abitanti nella provincia ecuadoriana di Guayas

Maria Fernanda Vargas è laureata in Comunicazione Sociale all’Università Statale di Milagro, in Ecuador. Modella e influencer da 170 mila follower, è anche proprietaria di un centro estetico a Guayaquil. Ma la sua notorietà nel Paese è stata dovuta a Onlyfans , dove si faceva chiamare Maferitavargas. Ed è grazie ai soldi raccolti sul social per adulti, come racconta lei stessa, che si è potuta pagare la campagna elettorale per diventare sindaco.

Le polemiche

Maria ha chiuso il suo account Onlyfans qualche mese fa, all’inizio della sua campagna elettorale in cui si presentava come candidato sindaco del piccolo centro di Simon Bolivar, 7300 abitanti nella provincia di Guayas. Ovviamente è stata attaccata dagli avversari proprio per la sua presenza sul social per adulti: «Non può essere presa sul serio».

Ma lei ha risposto che le foto e i video venduti su Onlyfans le sono serviti per «pagare la mia squadra di 10 persone, oltre che a far vivere a me e le mie figlie. E sono riuscito in qualche modo ad ottenere risorse per finanziare la mia campagna elettorale».

L’elezione

Morale? I cittadini hanno apprezzato la sua schiettezza e l’hanno premiata: domenica 5 febbraio ha ottenuto oltre il 41% delle preferenze, vincendo la volata per diventare primo cittadino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lcda. Mafer Vargas (@maferitavargasok)



E ha ringraziato tutti su Facebook: «Grazie a Dio e a tutto il popolo di Simon che vigila su questo processo storico per Simón Bolívar. Oggi i contadini, i lavoratori, i ragazzi e le ragazze, i giovani, hanno vinto gli imprenditori, gli anziani, hanno vinto le persone, ha vinto tutta Simón Bolívar».

La sua storia, ovviamente, sta diventando virale . E chissò, magari sta facendo nascere qualche tentativo di emulazione…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lcda. Mafer Vargas (@maferitavargasok)

