Ma è vero, come ha “sussurrato” l’ex bianconero Alessio Tacchinardi che in questa Juve, l’unico da Juventus è mister Luciano Spalletti?

Giovedì, la Juventus sarà impegnata a Vigo contro il Celta, in Europa League. L’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi tuttavia è tornato al pareggio, deludente, di Cagliari, datato domenica scorsa: “La mia critica è ai giocatori, non a Spalletti. Con rispetto: devono dare di più. E devono ripartire dagli ultimi venti minuti, durante i quali hanno giocato con un veleno addosso diverso. Poi magari possiamo parlare della tattica. Kolo Muani?

L’ho criticato perché tecnicamente ha fatto una brutta partita. Ma Randal non è una prima punta, e incastrarlo in questa Juventus, per come gioca, è di una difficoltà estrema. L’area, il francese, non la riempie mai. E se le difese sono schierate fa fatica ed è insofferente. Cosa manca alla Vecchia Signora? La fame. A me pare che Luciano Spalletti ce l’abbia ancora, ma nei calciatori non vedo la ferocia”.

Stefano Mauri