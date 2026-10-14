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Ma è vero, come ha “sussurrato” l’ex bianconero Alessio Tacchinardi che in questa Juve, l’unico da Juventus è mister Luciano Spalletti?

Kolo Muani? Non è la prima punta che serviva alla Vecchia Signora

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Ottobre 2026
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Giovedì, la Juventus sarà impegnata a Vigo contro il Celta, in Europa League. L’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi tuttavia è tornato al pareggio, deludente, di Cagliari, datato domenica scorsa: “La mia critica è ai giocatori, non a Spalletti. Con rispetto: devono dare di più. E devono ripartire dagli ultimi venti minuti, durante i quali hanno giocato con un veleno addosso diverso. Poi magari possiamo parlare della tattica. Kolo Muani?

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Foto da Chatgpt

L’ho criticato perché tecnicamente ha fatto una brutta partita. Ma Randal non è una prima punta, e incastrarlo in questa Juventus, per come gioca, è di una difficoltà estrema. L’area, il francese, non la riempie mai. E se le difese sono schierate fa fatica ed è insofferente. Cosa manca alla Vecchia Signora? La fame. A me pare che Luciano Spalletti ce l’abbia ancora, ma nei calciatori non vedo la ferocia”.

 

Stefano Mauri

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Alessio Tacchinardi Juve Juventus Kolo Muani Luciano Spalletti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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