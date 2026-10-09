Elodie annuncia il ritorno. Sara’ un 2027 magico per lei

“Ciao. Oggi compie gli anni ‘Red Light’ e allora ho pensato di scrivervi. Lo so che sono un po’ fuori dai radar, ma non temete perché vi penso in continuazione, mi manca tutto e sto lavorando sodo per un ritorno che possa ripagare la vostra attesa. Mi sono divertita un bel po’ alle Fashion Week sia di Milano che di Parigi, ma non pensate che non stia facendo altro eh. Abbiamo iniziato a lavorare al nuovo show del 2027, abbiamo aggiunto nuovi concerti a Roma, Milano, Napoli, Bari e non vedo l’ora che vediate tutto. Grazie ancora per la fiducia, non è mica scontato avere tutto questo amore. Ah, ci sarà musica nuova, stiamo lavorando anche su quello ovviamente, in realtà sono piena di canzoni nuove, sto lavorando su due dischi contemporaneamente e non mi fate dire altro. Vabbè vi posso ancora dire che domani e dopodomani mi diverto un po’ con due pezzi nuovi. Sono molto felice. Ancora un pochino e poi torno, davvero”.



Così Elodie ha parlato, attraverso un messaggio, col suo fanclub. L’artista quindi e’ pronta a tornare nel 2027 in quello che si annuncia essere il suo anno musicale. Intanto prosegue a gonfie vele la storia tra Elodie e la ballerina Franceska Nuredini, la sua compagna.

Stefano Mauri