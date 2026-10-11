E’ una Chiara Ferragni diversa, più naturale e consapevole. L’amore le fa bene

L’imprenditrice cremonese è tornata a raccontarsi con più frequenza attraverso le Stories via social, tra momenti di relax sul divano, i due nuovi pesci rossi e la tenerezza con Paloma e il fidanzato José.
Si’ Chiara Ferragni: bella, serena, innamorata, impegnata, appassionata e più naturale (per come si fa vedere, anche senza trucco e per quello che dice) di prima, meritatamente si è ripresa la scena. E giustamente, dinanzi a commenti poco carini nei suoi confronti, risplende per le rime. Intanto la bella storia tra Chiara Ferragni e Jose’ Hernandez va benissimo. E l’amore giova all’influencer più seguita d’Italia.
Stefano Mauri
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