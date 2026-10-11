Notizie flashSocial Starsocietà

E’ una Chiara Ferragni diversa, più naturale e consapevole. L’amore le fa bene

Momento straordinario tanto sul lavoro, quanto dal punto di vista sentimentale per l’influencer

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Ottobre 2026
blank
Foto da Instagram

L’imprenditrice cremonese è tornata a raccontarsi con più frequenza attraverso le Stories via social, tra momenti di relax sul divano, i due nuovi pesci rossi e la tenerezza con Paloma e il fidanzato José.

blank
Foto da Instagram

Si’ Chiara Ferragni: bella, serena, innamorata, impegnata, appassionata e più naturale (per come si fa vedere, anche senza trucco e per quello che dice) di prima, meritatamente si è ripresa la scena. E giustamente, dinanzi a commenti poco carini nei suoi confronti, risplende per le rime. Intanto la bella storia tra Chiara Ferragni e Jose’ Hernandez va benissimo. E l’amore giova all’influencer più seguita d’Italia.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Chiara Ferragni Josè Hernandez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie