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Luciano Spalletti è preoccupato e nervoso perchè la sua Juve, senza un bomber vero, non azzanna più le partite da troppo tempo ormai

L'ombra e il rumore di Antonio Conte poi, aleggiano sempre intorno alla panchina bianconera

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Ottobre 2026
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“Non mi gioco il risultato di una partita, ma il finir bene una carriera. Ho quasi 70 anni”. Sincero, nervoso, preoccupato, timoroso, così, dopo il pareggio di Cagliari domenica scorsa,ha ammesso Lucio in uno slancio di sincerità

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E come ha sottolineato, nei giorni scorsi, la versione On Line del quotidiano Il Corriere dello Sport, per un allenatore del suo calibro, è sorprendente constatare la cronica mollezza di una Juve a cui manca l’anima tradizionale e fatica ad azzannare le partite, lascia punti per la strada. Soprattutto per questo quindi, mister Luciano Spalletti: nervosissimo, stanco, alle prese con tante assenze, senza centrocampisti di personalità e, con la rosa spuntata e priva di un bomber, pare un’anima in pensa.

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Foto da Chatgpt

E a questo punto, l’eterno quesito ritorna spontaneo: per caso Spalletti sente il rumore di Antonio Conte, attualmente ancora disoccupato, intorno alla sua panchina?

Stefano Mauri    

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antonio conte Juve Juventus Luciano Spalletti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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