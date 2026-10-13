Luciano Spalletti è preoccupato e nervoso perchè la sua Juve, senza un bomber vero, non azzanna più le partite da troppo tempo ormai

“Non mi gioco il risultato di una partita, ma il finir bene una carriera. Ho quasi 70 anni”. Sincero, nervoso, preoccupato, timoroso, così, dopo il pareggio di Cagliari domenica scorsa,ha ammesso Lucio in uno slancio di sincerità
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E come ha sottolineato, nei giorni scorsi, la versione On Line del quotidiano Il Corriere dello Sport, per un allenatore del suo calibro, è sorprendente constatare la cronica mollezza di una Juve a cui manca l’anima tradizionale e fatica ad azzannare le partite, lascia punti per la strada. Soprattutto per questo quindi, mister Luciano Spalletti: nervosissimo, stanco, alle prese con tante assenze, senza centrocampisti di personalità e, con la rosa spuntata e priva di un bomber, pare un’anima in pensa.
E a questo punto, l’eterno quesito ritorna spontaneo: per caso Spalletti sente il rumore di Antonio Conte, attualmente ancora disoccupato, intorno alla sua panchina?
Stefano Mauri