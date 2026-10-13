Chiara Ferragni e il suo “amorcito” Josè Hernandez, sempre insieme, appassionati, innamorati e … alla grandissima

“Amo questi weekend col mio amorcito. Venerdì sera a Milano provando nuovi ristoranti e sabato e domenica in montagna”.

Così ha scritto via social Chiara Ferragni, da uno dei suoi buon ritiri del cuore: l’albergo a cinque stelle Auberge de La Maison, a pochi minuti dal centro di Courmayeur.

E con lei, ovviamente e appassionatamente, c’era l’inseparabile compagno Josè Hernandez. E pare che Chiara Ferragni e il fidanzato, ormai serenamente e felicemente convivano a Milano, vivendo il loro amore alla grandissima. Imprenditrice in ascesa, mamma presente e affettuosa, e donna innamorata, spesso la Ferragni è finita, ingiustamente, nel mirino per il suo stile di vita. Accuse cattive nei suoi confronti e giudizi decisamente fuori luogo e gratuiti, firmati dai soliti leoni da tastiera, che non sa nulla di lei.

Stefano Mauri