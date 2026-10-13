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Chiara Ferragni e il suo “amorcito” Josè Hernandez, sempre insieme, appassionati, innamorati e … alla grandissima

L'imprenditrice cremonese e il compagno hanno passato un weekend romantico e magico

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

“Amo questi weekend col mio amorcito. Venerdì sera a Milano provando nuovi ristoranti e sabato e domenica in montagna”.

Così ha scritto via social Chiara Ferragni, da uno dei suoi buon ritiri del cuore: l’albergo a cinque stelle Auberge de La Maison, a pochi minuti dal centro di Courmayeur.

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Foto da Instagram

E con lei, ovviamente e appassionatamente, c’era l’inseparabile compagno Josè Hernandez. E pare che Chiara Ferragni e il fidanzato, ormai serenamente e felicemente convivano a Milano, vivendo il loro amore alla grandissima. Imprenditrice in ascesa, mamma presente e affettuosa, e donna innamorata, spesso la Ferragni è finita, ingiustamente, nel mirino per il suo stile di vita. Accuse cattive nei suoi confronti e giudizi decisamente fuori luogo e gratuiti, firmati dai soliti leoni da tastiera, che non sa nulla di lei.

 

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Josè Hernandez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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