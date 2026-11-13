Sarah Toscano è una giovane, grande e originale artista. Tornerà a Sanremo? Intanto ci fa cantare con “Affinché nessuno ci cancelli”

La redazione On Line de Il Sole 24 Ore, al meglio ha fotografato il ritorno, con un brano nuovo e innovativo, di una giovane, ma già grande artista- Eh già… “Elegante e raffinata Sarah Toscano si sta imponendo come una delle artiste più originali e promettenti. Dopo un anno ricco di traguardi, con il disco d’oro per il suo primo album “MET GALA”, Sarah è tornata con nuova musica a partire dal singolo “Affinché nessuno ci cancelli”. E così, alla stampa, Sarah Toscano ha raccontato la sua bella, nuova, fresca e coinvolgente canzone: “Parla proprio della paura del poter essere dimenticati e cancellati per un qualunque errore o una parola detta male e questo sia nei confronti di sé stessi per il lavoro, sia nelle relazioni di tipo familiare, di amicizia o d’amore.

Timore dell’oblio? Allora un po’ sì, un po’ sì, proprio il fatto che è capitato che una parola detta male venisse ripresa, venisse pubblicata sui social e da lì poi le persone hanno messo una X sopra quella persona. Quindi sì, ha anche a che fare con questo aspetto, è una cosa un po’ generale, che riguarda sia la vita chiaramente di tutti i giorni, le relazioni, anche per quanto riguarda i socia. Mi piacerebbe tanto poter fare qualcos’altro tipo recitare ancora. È stato un mondo nuovo che ho scoperto e mi piaciuto proprio tanto, tanto, tanto. In un futuro poter fare un altro film non lo disprezzerei”. E se, così per vedere l’effetto che farebbe, Sarah ritornasse, in gara al Festival di Sanremo?

Stefano Mauri