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Sarah Toscano è una giovane, grande e originale artista. Tornerà a Sanremo? Intanto ci fa cantare con “Affinché nessuno ci cancelli”

La cantautrice lombarda sa sempre emozionare. E può crescere ancora tanto

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Novembre 2026
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La redazione On Line de Il Sole 24 Ore, al meglio ha fotografato il ritorno, con un brano nuovo e innovativo, di una giovane, ma già grande artista- Eh già…  “Elegante e raffinata Sarah Toscano si sta imponendo come una delle artiste più originali e promettenti. Dopo un anno ricco di traguardi, con il disco d’oro per il suo primo album “MET GALA”, Sarah è tornata con nuova musica a partire dal singolo “Affinché nessuno ci cancelli”. E così, alla stampa, Sarah Toscano ha raccontato la sua bella, nuova, fresca e coinvolgente canzone: “Parla proprio della paura del poter essere dimenticati e cancellati per un qualunque errore o una parola detta male e questo sia nei confronti di sé stessi per il lavoro, sia nelle relazioni di tipo familiare, di amicizia o d’amore.

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Foto da Instagram

Timore dell’oblio? Allora un po’ sì, un po’ sì, proprio il fatto che è capitato che una parola detta male venisse ripresa, venisse pubblicata sui social e da lì poi le persone hanno messo una X sopra quella persona. Quindi sì, ha anche a che fare con questo aspetto, è una cosa un po’ generale, che riguarda sia la vita chiaramente di tutti i giorni, le relazioni, anche per quanto riguarda i socia. Mi piacerebbe tanto poter fare qualcos’altro tipo recitare ancora. È stato un mondo nuovo che ho scoperto e mi piaciuto proprio tanto, tanto, tanto. In un futuro poter fare un altro film non lo disprezzerei”. E se, così per vedere l’effetto che farebbe, Sarah ritornasse, in gara al Festival di Sanremo?

 

Stefano Mauri

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Affincè nessuno ci cancelli sanremo Sarah Toscano
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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