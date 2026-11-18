In attesa dell’uscita di “Chiara”, in arrivo su Netflix, Chiara Ferragni ha concesso una bellissima intervista a Vanity Fair nella quale si è svelata senza filtri. E ne è uscita una versione di sé, bellissima, proprio come appare bella, in certe foto che posta dove appare senza trucco ed è ancora più bella. Col settimanale, l’imprenditrice di Cremona ha parlato di tutto, e alla domanda, relativa alla sua co presentazione del Festival di Sanremo 2023 con Amadeus: Com’è stato assistere all’incursione sul palcoscenico di Federico quando ha baciato il cantante Rosa Chemical?

Ha risposto: “Tosto. Non tanto perché, come tutti hanno pensato, lui mi avesse rubato la scena. All’inizio del Festival, gli avevo chiesto di rispettarmi, di mostrarsi orgoglioso di me anche se non lo era. E invece lui, lì, davanti a tutta l’Italia, aveva dimostrato che non mi rispettava. E io mi sono vergognata. Perché le cose che provavo a nascondere ora erano visibili a tutti. Io, una donna con così tanto potere, con così tanto privilegio, con quella potenza economica e di parola, accettavo che mio marito mi trattasse così davanti a tutti”.

Come si vede oggi ​Chiara Ferragni? “Ho dovuto fare un grande lavoro su me stessa. E oggi non vivo più per l’applauso della gente. Naturalmente l’approvazione mi fa ancora piacere. Ma non ne sono più dipendente. E questo, alla fine, cambia tutto. Il mondo è cambiato. E ogni giorno cambia più velocemente. Non posso paragonarmi alla nuova generazione, a persone che usano i social in una maniera che se lo facessi io sembrerei una scema”. Sì è cambiata Chiara Ferragni e nulla sarà come prima, ma per lei, oggi innamorata del nuovo fidanzato Josè Hernandez, presente e futuro, il meglio deve ancora venire. Scommettiamo?

Stefano Mauri