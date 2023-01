Il water che s’illumina di notte, sembra il cult “Vado a vivere da solo”!

Il water che s’illumina di notte. Non è collegato al juke box come nel film cult di Jerry Calà “Vado a vivere da solo” ma è comunque un’idea divertente. E utile

Per chi è cresciuto negli anni 70 e 80 il water tecnologico fa venire subito in mente il film cult di Jerry Calà “Vado a vivere da solo” con il juke box “collegato con tavoletta” antirumore. Top assoluto.

Ora, quello in vendita su Amazon per una manciata di euro, musica non ne ha, ma è ugualmente divertente e utile di notte per non disturbare gli altri della casa: quante volte abbiamo infatti provato ad andare in bagno al buio cercando di indovinare la strada e inciampando poi con il mignolo da qualche parte?

L’apparecchio in questione è dotato di sensore di movimento e ci salva: di notte, basta essere nelle vicinanze e s’illumina al passaggio. E in ben otto colori: 15 secondi per ognuno di essi. Se ne può scegliere uno fissandolo con un tasto, o lasciarne uno casuale. Se di giorno ci dà fastidio, basta spegnerlo.

Funziona con 3 batterie AAA, gancio universale e flessibile come quelli usati dai deodoranti per wc, conta sullo store quasi 5700 recensioni e 4 stelle. Segno che funziona alla grande.

L’illuminazione parte da una distanza di 2-3 metri e dura 120 secondi. Ma è sufficiente muoversi un attimo e la luce riparte. Divertentissimo. E immaginate i commenti degli ospiti: «Sono stato a casa di Tizio. Ha il bagno che s’illumina!»