Il fidanzato di Chiara Ferragni, Josè Hernandez, si sarebbe trasferito nel grande attico milanese in cui l’imprenditrice di Cremona, vive con Leone e Vittoria, i figli di 8 e 5 anni avuti da Fedez, e anche il legame tra il manager e i bambini si farebbe ogni giorno più solido.

E Milano sussurra: in casa Ferragni tutti fanno il tifo per l’arrivo di una nuova vita e nei salotti milanesi, come riporta la versione On Line de La Gazzetta dello Sport, circolerebbe con insistenza la voce che Chiara “allargherà presto la famiglia”. Una prospettiva che arriverebbe pochi mesi dopo la nascita del terzo figlio di Fedez, il piccolo Edoardo Lupo, avuto dalla compagna Giulia Honegger. Eh già, Chiara e Josè formano una coppia più casalinga che mondana e insieme, stanno benissimo.

Stefano Mauri