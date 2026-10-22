Bar Sportsocietà

Curiosità e record del calcio più spettacolare dalla Serie A alla Champions League

Foto di Fronte del Blog Fronte del Blog Follow on X 22 Ottobre 2026
blank

Quel pallone così tondo che è grande come il mondo racchiude un’infinità di curiosità statistiche tra i diversi tornei. In Italia nessuno più di Champions e Serie A attira l’anima degli appassionati di calcio, perché sono due competizioni spettacolari con format differenti, che spaziano dalla formula del tutti contro tutti in campionato a quella mista del torneo UEFA più sognato di sempre da calciatori e tifosi. Ecco quali sono le curiosità statistiche e anche i record all time più interessanti di queste due competizioni.

Curiosità e record di Serie A tra Juve, Milan, Inter, Napoli e singoli calciatori

Tra le squadre più forti di Serie A ci sono Juventus, Inter e Milan che rappresentano la top 3 dell’albo d’oro. Oggi, le Zebre con 36 scudetti sono in difficoltà, il Biscione con 21 scudetti punta dritto verso il 22esimo titolo e lo fa da favorito, mentre il Diavolo a quota 19 Tricolori non vede l’ora di cucire la seconda stella sulla divisa.

Nel 2014 la Vecchia Signora ha realizzato il record di 102 punti nel campionato a 20 squadre e 3 punti per match, mentre il Napoli con 91 punti nel 2018 è diventato il club che ha chiuso al secondo posto un campionato di Serie A con il punteggio più alto di sempre.

Tra i record assoluti più impareggiabili ci sono i 9 scudetti consecutivi della Juventus tra il 2012 e il 2020, ma anche i 58 match consecutivi senza mai perdere del Milan, striscia di imbattibilità realizzata tra il maggio del 1991 e il marzo del 1993. I due migliori bomber di sempre sono italiani, con Silvio Piola che domina a quota 274 gol realizzati in campionato e Totti che ha segnato 250 gol in A: tutti con la maglia della Roma. Gigi Buffon, campione del mondo 2006, è il calciatore con più match disputati nella massima categoria: 657 gare in Serie A.

Real e Ancelotti da record in Champions: ecco anche le altre curiosità statistiche

Quando i grandi club hanno fatto la storia di un campionato o di un torneo, la differenza si vede non solo sul campo ma anche a livello statistico. Non è un caso se il Real Madrid ogni anno conferma le sue quote Champions League rispetto alle statistiche all time, perché i Blancos rappresentano la squadra più vincente in assoluto con 15 titoli, di cui 6 vinti tra il 2014 e il 2024, più altri 5 vinti in precedenza tra il 1956 e il 1960 nel miglior filotto di sempre.

Due sono anche gli allenatori che hanno fissato dei record assoluti formidabili alla guida dei Galacticos, con Zidane che resta ancora oggi il solo a vincere tre Champions consecutive dal 2016 al 2018, e Carlo Ancelotti che con i tre titoli vinti a Madrid più le altre due coppe dalle grandi orecchie vinte alla guida del Milan, è oggi il miglior allenatore in assoluto a quota 5 Champions League nel palmarès. Curiosità nelle statistiche assolute: il Milan con 7 Champions è al secondo posto nell’albo d’oro della competizione UEFA più incredibile del mondo del calcio.

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
calcio champioons league Inter Juve Juventus milan record record calcio scommesse
Foto di Fronte del Blog Fronte del Blog Follow on X 22 Ottobre 2026
Foto di Fronte del Blog

Fronte del Blog

Le news della Terza Repubblica
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie