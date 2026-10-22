Curiosità e record del calcio più spettacolare dalla Serie A alla Champions League

Quel pallone così tondo che è grande come il mondo racchiude un’infinità di curiosità statistiche tra i diversi tornei. In Italia nessuno più di Champions e Serie A attira l’anima degli appassionati di calcio, perché sono due competizioni spettacolari con format differenti, che spaziano dalla formula del tutti contro tutti in campionato a quella mista del torneo UEFA più sognato di sempre da calciatori e tifosi. Ecco quali sono le curiosità statistiche e anche i record all time più interessanti di queste due competizioni.

Curiosità e record di Serie A tra Juve, Milan, Inter, Napoli e singoli calciatori

Tra le squadre più forti di Serie A ci sono Juventus, Inter e Milan che rappresentano la top 3 dell’albo d’oro. Oggi, le Zebre con 36 scudetti sono in difficoltà, il Biscione con 21 scudetti punta dritto verso il 22esimo titolo e lo fa da favorito, mentre il Diavolo a quota 19 Tricolori non vede l’ora di cucire la seconda stella sulla divisa.

Nel 2014 la Vecchia Signora ha realizzato il record di 102 punti nel campionato a 20 squadre e 3 punti per match, mentre il Napoli con 91 punti nel 2018 è diventato il club che ha chiuso al secondo posto un campionato di Serie A con il punteggio più alto di sempre.

Tra i record assoluti più impareggiabili ci sono i 9 scudetti consecutivi della Juventus tra il 2012 e il 2020, ma anche i 58 match consecutivi senza mai perdere del Milan, striscia di imbattibilità realizzata tra il maggio del 1991 e il marzo del 1993. I due migliori bomber di sempre sono italiani, con Silvio Piola che domina a quota 274 gol realizzati in campionato e Totti che ha segnato 250 gol in A: tutti con la maglia della Roma. Gigi Buffon, campione del mondo 2006, è il calciatore con più match disputati nella massima categoria: 657 gare in Serie A.

Real e Ancelotti da record in Champions: ecco anche le altre curiosità statistiche

Quando i grandi club hanno fatto la storia di un campionato o di un torneo, la differenza si vede non solo sul campo ma anche a livello statistico. Non è un caso se il Real Madrid ogni anno conferma le sue quote Champions League rispetto alle statistiche all time , perché i Blancos rappresentano la squadra più vincente in assoluto con 15 titoli, di cui 6 vinti tra il 2014 e il 2024, più altri 5 vinti in precedenza tra il 1956 e il 1960 nel miglior filotto di sempre.

Due sono anche gli allenatori che hanno fissato dei record assoluti formidabili alla guida dei Galacticos, con Zidane che resta ancora oggi il solo a vincere tre Champions consecutive dal 2016 al 2018, e Carlo Ancelotti che con i tre titoli vinti a Madrid più le altre due coppe dalle grandi orecchie vinte alla guida del Milan, è oggi il miglior allenatore in assoluto a quota 5 Champions League nel palmarès. Curiosità nelle statistiche assolute: il Milan con 7 Champions è al secondo posto nell’albo d’oro della competizione UEFA più incredibile del mondo del calcio.