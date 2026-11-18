Quindi, come si sussurra e mormora, i mitici e mistici Jalisse saranno in gara al Festival di Sanremo 2027? Alessandra Drusian e Fabio Ricci finalmente tornano dunque tra i Big della kermesse sanremese? Sembra di sì. Ed è proprio il caso di dire: bentornati, no? Nel 1997 la coppia canora trionfò con “Fiumi di parole”, il musicista, Maestro, autore, compositore, direttore d’orchestra, arrangiatore e produttore cremasco Lucio Fabbri, all’epoca si occupò dell’arrangiamento (con direzione) orchestrale.

E secondo spifferi milanesi, a “Sanremo77”, insieme a Nada, i The Kolors, Emma Marrone e Gaia, più tutti gli altri, ecco, gareggeranno pure i Jalisse. La loro è una canzone squarciante, che fa riflettere. E ha colpito De Martino.

Stefano Mauri