A dicembre, precisamente venerdì 11, quando il Deus Ex machina di “Sanremo 77” Stefano De Martino, scoprirà le carte, sapremo se e in quale vesti, Emma Marrone, nel 2027 tornerà al Teatro Ariston per partecipare, o meno, alla kermesse sanremese. Intanto, Emma (tutti la vorremmo a sanremo) … sta scrivendo nuove canzoni per il nuovo album in arrivo e, nel frattempo, vive.

E nei giorni scorsi, via social ha postato la fotografia, di una bella bottiglia di Pinot Nero, o meglio, Pinot Noir Patricia, della Cantina Girlan, accompagnata alla seguente scritta: “Grazie Patricia”. Allora, vino rosso elegante, morbido e fruttato, il Pinot Nero altoatesino in oggetto, è una perla da provare e riprovare. Fondata nel 1923, la Cantina Girlan è un’azienda vinicola storica dell’Alto Adige, conta 200 soci viticoltori, dislocati in un’area di coltivazione dei vigneti di 230 ettari, nelle migliori zone produttive dell’Oltradige e della Bassa Atesina.

I vini sono tra i più premiati della regione e disponibile in 40 stati del mondo. E vuoi vedere che “Patricia”, magari ha ispirato a Emma Marrone una nuova canzone? L’artista più PopRock del mondo, adora mangiare e bere bene. E “Patricia” è un Pinot Nero affascinante che incanta e non stanca, come appunto le canzoni di Emma.

Stefano Mauri