All’orizzonte e praticamente quasi pronta la nuova casa di Elodie e Franceska Nuredini, ma prima la ballerina, causa la sua partecipazione allo show Pechino Express, ecco dovrà vivere lontano dalla cantante. E sarebbe stata proprio Elodie a convincere Franceska a partecipare al programma televisivo, vincendo così le titubanze della ballerina, poco propensa, all’inizio ad allontanarsi, per un periodo lungo, dall’amata compagna.
Ah … mentre la Nuredini viaggerà e faticherà per lavoro,Elodie sicuramente passerà il suo tempo in sala di incisione per ultimare le sue nuove canzoni. Il 2027 infatti la vedrà tornare alla musica alla grandissima. Questo 2026 ha visto invece la coppia: appassionata, innamorata e complice, lontana dalle scene musicali.
Stefano Mauri