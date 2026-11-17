È in arrivo su Netflix “Chiara”, il documentario su Chiara Ferragni. Ad annunciarlo è stata la stessa influencer cremonese, che si è raccontata in un’intervista esclusiva a Vanity Fair. “Ho smesso di voler controllare tutto, di risultare sempre come la migliore che potevo essere. Voglio parlare liberamente perché parlare liberamente per me è sempre stata una cosa difficile”. Queste, alcune dichiarazioni rilasciate dalla Ferragni al settimanale.

E non sono mancati riferimenti al matrimonio, poi naufragato, con l’ex marito Federico Lucia: “Con Fedez mi sentivo sola. Pensavo che l’amore sistemasse tutto, ma non è stato così”. E sul Pandoro gate, Chiara da Cremone si è espressa così: “Ho fatto progetti benefici che erano solo benefici e tutto è andato bene: è successo durante il covid ed è accaduto a Sanremo.

Ma quando mischi beneficenza e iniziative commerciali, devi stare attentissima. Il problema è stato non farmi consigliare abbastanza bene, cosa di cui mi prendo tutta la responsabilità. Abbiamo fatto un errore, un errore che ha creato tutto quello che è successo dopo”. E sui social Chiara Ferragni ha le idee chiare: “I social di ieri erano un modo per estraniarsi dalla vita, per dimenticare. Quelli di oggi per scoprire il mondo. Io ci sono nata sui social. Ci lavoro. Però ora quando li apro, vedo qualche amico, qualcosa di interessante e di divertente, ma per la maggior parte delle volte mi si presentano le cose peggiori che stanno succedendo nel mondo”.

Stefano Mauri