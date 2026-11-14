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Belen Rodriguez, sempre più bella, e’ libera o no di uscire con chi vuole?

La showgirl argentina è marcata a vista da tanti paparazzi

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Novembre 2026
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Fa sempre sussurrare il flirt che coinvolgerebbe Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, e la showgirl Belen Rodriguez, meravigliosa 42enne. A proposito, chissà se Belen, tra le altre cose bravissima cantante, sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo. Ma torniamo al gossip, materia che, suo malgrado, vede sempre attrice, più o meno protagonista, Belen Rodriguez donna in gambissima, libera e bella, sempre quindi al centro di pettegolezzi e sussurri.

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E manco fosse un agente segreto al servizio di qualche agenzia, per sviare i tanti paparazzi che la seguono, spesso, Belen, o meglio, il suo autista deve pensarle tutte e cambiare più strade. Ok, il prezzo da pagare per la popolarità è altro, ma la Rodriguez sarà libera o no di frequentare chi e quando vuole, senza rendere poi conto a qualcuno? Mah…

 

Stefano Mauri 

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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