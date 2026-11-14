Belen Rodriguez, sempre più bella, e’ libera o no di uscire con chi vuole?

Fa sempre sussurrare il flirt che coinvolgerebbe Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, e la showgirl Belen Rodriguez, meravigliosa 42enne. A proposito, chissà se Belen, tra le altre cose bravissima cantante, sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo. Ma torniamo al gossip, materia che, suo malgrado, vede sempre attrice, più o meno protagonista, Belen Rodriguez donna in gambissima, libera e bella, sempre quindi al centro di pettegolezzi e sussurri.

E manco fosse un agente segreto al servizio di qualche agenzia, per sviare i tanti paparazzi che la seguono, spesso, Belen, o meglio, il suo autista deve pensarle tutte e cambiare più strade. Ok, il prezzo da pagare per la popolarità è altro, ma la Rodriguez sarà libera o no di frequentare chi e quando vuole, senza rendere poi conto a qualcuno? Mah…

Stefano Mauri