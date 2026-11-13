Per fortuna, il presidente federale Giovanni Malagò ha scelto come commissario tecnico Roberto Mancini, no? Ah… il Ct francese Zidane, sogna di allenare la Juve!

Per fortuna, il presidente federale Giovanni Malagò (sembra la classica persona giusta, al posto giusto, eppure qualcuno suo posto, preferirebbe Adriano Galliani, mah…) alla fine, di testa sua, alla guida della nazionale azzurra, come commissario tecnico, ha scelto Roberto Mancini e non Antonio Conte o Andrea Pirlo, no?
Per carità: il calcio italiano non è guarito, ha ancora tanti problemi, ma sin qui, con prestazioni convincenti, convocazioni lungimiranti e risultati importanti, Roberto Mancini (pure io era tra i perplessi, dopo il suo ritorno), sta lavorando bene e in prospettiva. E la bella vittoria, per 3 reti a 1, sulla Francia è già storia. Ah… il Ct francese Zinedine Zidane, sogna di allenare la Juve.
Stefano Mauri
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