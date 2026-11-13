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Per fortuna, il presidente federale Giovanni Malagò ha scelto come commissario tecnico Roberto Mancini, no? Ah… il Ct francese Zidane, sogna di allenare la Juve!

Bella e storica la vittoria dell'Italia sulla Francia di Zinedine Zidane

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Novembre 2026
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Foto da ChatGpt

Per fortuna, il presidente federale Giovanni Malagò (sembra la classica persona giusta, al posto giusto, eppure qualcuno suo posto, preferirebbe Adriano Galliani, mah…) alla fine, di testa sua, alla guida della nazionale azzurra, come commissario tecnico, ha scelto Roberto Mancini e non Antonio Conte o Andrea Pirlo, no?

 

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Per carità: il calcio italiano non è guarito, ha ancora tanti problemi, ma sin qui, con prestazioni convincenti, convocazioni lungimiranti e risultati importanti, Roberto Mancini (pure io era tra i perplessi, dopo il suo ritorno), sta lavorando bene e in prospettiva. E la bella vittoria, per 3 reti a 1, sulla Francia è già storia. Ah… il Ct francese Zinedine Zidane, sogna di allenare la Juve.

 

 

Stefano Mauri

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francia italia Juve roberto mancini Zinedine Zidane
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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