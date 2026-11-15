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Annalisa ha testa e cuore sul suo primo, entusiasmante San Siro

L’artista ligure sta preparando il suo concerto più importante

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri15 Novembre 2026
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Foto da Instagram

“Di solito dopo un successo, penso già al prossimo obbiettivo. Al contempo io godo intimamente su quello che sono riuscita a fare mentre vivo quel preciso momento. Non sono una dalle grandi esternazioni, però torno a casa e piango per l’emozione pensando a quello che è successo e ricordando da dove sono partita, con quelle poche persone che mi circondano”.

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Foto da Instagram


Questo ha detto, al Festival dello Spettacolo tenutosi a Milano, nei giorni scorsi, la cantante Annalisa, ricordano appunto  che “Per il mio primo San Siro ho pianto sul divano di casa”.  Eh già Annalisa soprattutto pensa al suo primo concerto allo stadio, il 12 giugno 2027.

Stefano Mauri 

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri15 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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