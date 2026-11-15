Annalisa ha testa e cuore sul suo primo, entusiasmante San Siro

“Di solito dopo un successo, penso già al prossimo obbiettivo. Al contempo io godo intimamente su quello che sono riuscita a fare mentre vivo quel preciso momento. Non sono una dalle grandi esternazioni, però torno a casa e piango per l’emozione pensando a quello che è successo e ricordando da dove sono partita, con quelle poche persone che mi circondano”.
Questo ha detto, al Festival dello Spettacolo tenutosi a Milano, nei giorni scorsi, la cantante Annalisa, ricordano appunto che “Per il mio primo San Siro ho pianto sul divano di casa”. Eh già Annalisa soprattutto pensa al suo primo concerto allo stadio, il 12 giugno 2027.
Stefano Mauri
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