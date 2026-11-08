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Giallo di Garlasco, i retroscena di una guerra tra giudici

Foto di Edoardo Montolli Edoardo Montolli Follow on X 8 Novembre 2026

A Garlasco non c’è solo in gioco la vita di due persone, ma una guerra sotterranea tra giudici. Cosa ne sarà di Alberto Stasi e Andrea Sempio? Ne parlo con l’ex vicepresidente della Corte Penale Internazionale Cuno Tarfusser e con l’avvocato storico di Olindo e Rosa, Fabio Schembri nel secondo episodio del podcast Alcatraz.

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Sono presenti anche 3 audiolibri: “Il grande abbaglio – versione aggiornata” e “Olindo e Rosa”, ossia le due controinchieste sulla strage di Erba scritte da Edoardo Montolli e Felice Manti.

E l’audiolibro “Mostro di Firenze – Enciclopedia di un enigma” di Rino Casazza (per chi non volesse abbonarsi, ma fosse interessato agli argomenti, gli stessi 3 audiolibri sono anche in vendita sulle piattaforme online a 19,90 cad.)

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Edoardo Montolli

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Foto di Edoardo Montolli Edoardo Montolli Follow on X 8 Novembre 2026
Foto di Edoardo Montolli

Edoardo Montolli

Edoardo Montolli, giornalista, è autore di diversi libri inchiesta molto discussi. Tre li ha dedicati alla strage di Erba: "Il grande abbaglio"; "L’enigma di Erba" e "Olindo e Rosa" Ne Il caso Genchi (Aliberti, 2009), tuttora spesso al centro delle cronache, ha raccontato diversi retroscena su casi politici e giudiziari degli ultimi vent'anni. Dal 1991 ha lavorato con decine di testate giornalistiche. Alla fine degli anni ’90 si occupa di realtà borderline per il mensile Maxim, di cui diviene inviato fino a quando Andrea Monti lo chiama come consulente per la cronaca nera a News Settimanale. Dalla fine del 2006 alla primavera 2012 dirige la collana di libri inchiesta Yahoopolis dell’editore Aliberti, portandolo alla ribalta nazionale con diversi titoli che scalano le classifiche, da I misteri dell’agenda rossa, di Francesco Viviano e Alessandra Ziniti a Michael Jackson- troppo per una vita sola di Paolo Giovanazzi, o che vincono prestigiosi premi, come il Rosario Livatino per O mia bella madu’ndrina di Felice Manti e Antonino Monteleone. Ha pubblicato tre thriller, considerati tra i più neri dalla critica; Il Boia (Hobby & Work 2005/ Giallo Mondadori 2008), La ferocia del coniglio (Hobby & Work, 2007) e L’illusionista (Aliberti, 2010). Il suo ultimo libro è I diari di Falcone (Chiarelettere, 2018)
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