Giallo di Garlasco, i retroscena di una guerra tra giudici

A Garlasco non c’è solo in gioco la vita di due persone, ma una guerra sotterranea tra giudici. Cosa ne sarà di Alberto Stasi e Andrea Sempio? Ne parlo con l’ex vicepresidente della Corte Penale Internazionale Cuno Tarfusser e con l’avvocato storico di Olindo e Rosa, Fabio Schembri nel secondo episodio del podcast Alcatraz.

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Sono presenti anche 3 audiolibri: “Il grande abbaglio – versione aggiornata” e “Olindo e Rosa”, ossia le due controinchieste sulla strage di Erba scritte da Edoardo Montolli e Felice Manti.

E l’audiolibro “Mostro di Firenze – Enciclopedia di un enigma” di Rino Casazza (per chi non volesse abbonarsi, ma fosse interessato agli argomenti, gli stessi 3 audiolibri sono anche in vendita sulle piattaforme online a 19,90 cad.)

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Edoardo Montolli