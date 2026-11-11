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Strage di Erba, tutte le cose che non tornano

Foto di Edoardo Montolli Edoardo Montolli Follow on X 11 Novembre 2026

In questa lunga intervista insieme alla Iena Max Andretta al canale Youtube Pianeta B12, racconto la strage di Erba fin dall’inizio, con tutte le cose che non tornano.

Edoardo Montolli

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Tutte le bufale sulla strage di Erba, dal Corriere della Sera a Quarto Grado – QUI

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INFO SUL PODCAST IL GRANDE ABBAGLIO SULLA STRAGE DI ERBA:

Il podcast IL GRANDE ABBAGLIO prende il nome dall’omonimo libro che pubblicammo nel 2008, in cui si sosteneva l’innocenza di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Il volume fu travolto dalle polemiche e venne attaccato direttamente in aula dal pubblico ministero di Como Massimo Astori. Dopo aver raccontato per anni alla trasmissione Le Iene le nostre scoperte, abbiamo deciso di svelare qui i documenti e gli atti mai entrati a processo.

Gli autori:

Edoardo Montolli
Felice Manti

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I LINK AI VIDEO DI APPROFONDIMENTO:

 

Strage di Erba, il podcast IL GRANDE ABBAGLIO:

EPISODIO 0 – Gli audio inediti di Olindo Romano e Rosa Bazzi

EPISODIO 1 – La verità sulle intercettazioni di Mario Frigerio

EPISODIO 2 – C’era davvero una macchia di sangue sull’auto di Olindo?

EPISODIO 3 – Strage di Erba, la pista alternativa

EPISODIO 4 – La verità shock sulle confessioni di Olindo e Rosa

EPISODIO 5 – Chi c’era in casa di Raffaella Castagna due ore prima della strage?

EPISODIO 6 – La verità sull’audio modificato di Mario Frigerio

EPISODIO 7 – Il video di Olindo Romano con Massimo Picozzi

EPISODIO 8 – La grande bufala sulla Lancia K di Carlo Castagna e altre menzogne

EPISODIO 9 – Quello che nessuno vi ha detto sul processo di revisione a Brescia

EPISODIO 10 – Il fax mai visto del generale Garofano sui panni di Rosa

EPISODIO 11 – Intervista a Cuno Tarfusser: “Ecco perchè ho chiesto la revisione”

EPISODIO 12 – Lo strano intreccio con il caso degli spioni di Telecom

EPISODIO 13 – L’intercettazione shock tra i trafficanti di droga

EPISODIO 14 – Quello che nessuno vi ha detto del processo di Brescia

EPISODIO 15 – Le bufale di Pino Corrias e de il Fatto Quotidiano

EPISODIO 16 – Parla Azouz Marzouk: “Ecco quello che so”

EPISODIO 17 – I clamorosi errori dei giudici di Brescia

EPISODIO 18 – Le pressioni su “Chi l’ha visto?” per non parlare del caso

EXTRA – Le confessioni integrali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, commentate

EXTRA – Le udienze integrali e commentate del processo di revisione a Brescia

EXTRA – Nel palazzo della strage

EXTRA – L’audiolibro de IL GRANDE ABBAGLIO

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I LIBRI

È uscito il nuovo libro di Felice Manti e Edoardo Montolli:

OLINDO E ROSA – IL PIÙ ATROCE ERRORE GIUDIZIARIO NELLA STORIA DELLA REPUBBLICA

Prefazione di Cuno TarfusserQUI

L’EPUB DI OLINDO E ROSA SI TROVA SU TUTTI GLI ALTRI STORE ONLINE

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IL GRANDE ABBAGLIO – VERSIONE AGGIORNATA

Controinchiesta sulla strage di ErbaQUI

L’EPUB DE IL GRANDE ABBAGLIO SI TROVA SU TUTTI GLI ALTRI STORE ONLINE

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Nella sezione Abbonati, sul caso, sono presenti anche l’intero processo di revisione di Brescia e gli interrogatori commentati di Olindo e Rosa.

E poi materiale esclusivo su altri grandi fatti di nera, interviste, eventi e convegni sul mondo del crimine.

Sono presenti anche 3 audiolibri: “Il grande abbaglio – versione aggiornata” e “Olindo e Rosa”, ossia le due controinchieste sulla strage di Erba scritte da Edoardo Montolli e Felice Manti. E l’audiolibro “Mostro di Firenze – Enciclopedia di un enigma” di Rino Casazza (per chi non volesse abbonarsi, ma fosse interessato agli argomenti, gli stessi 3 audiolibri sono anche in vendita sulle piattaforme online a 19,90 cad.)

Presto saranno resi disponibili ulteriori contenuti.

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Edoardo Montolli

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Foto di Edoardo Montolli

Edoardo Montolli

Edoardo Montolli, giornalista, è autore di diversi libri inchiesta molto discussi. Tre li ha dedicati alla strage di Erba: "Il grande abbaglio"; "L’enigma di Erba" e "Olindo e Rosa" Ne Il caso Genchi (Aliberti, 2009), tuttora spesso al centro delle cronache, ha raccontato diversi retroscena su casi politici e giudiziari degli ultimi vent'anni. Dal 1991 ha lavorato con decine di testate giornalistiche. Alla fine degli anni ’90 si occupa di realtà borderline per il mensile Maxim, di cui diviene inviato fino a quando Andrea Monti lo chiama come consulente per la cronaca nera a News Settimanale. Dalla fine del 2006 alla primavera 2012 dirige la collana di libri inchiesta Yahoopolis dell’editore Aliberti, portandolo alla ribalta nazionale con diversi titoli che scalano le classifiche, da I misteri dell’agenda rossa, di Francesco Viviano e Alessandra Ziniti a Michael Jackson- troppo per una vita sola di Paolo Giovanazzi, o che vincono prestigiosi premi, come il Rosario Livatino per O mia bella madu’ndrina di Felice Manti e Antonino Monteleone. Ha pubblicato tre thriller, considerati tra i più neri dalla critica; Il Boia (Hobby & Work 2005/ Giallo Mondadori 2008), La ferocia del coniglio (Hobby & Work, 2007) e L’illusionista (Aliberti, 2010). Il suo ultimo libro è I diari di Falcone (Chiarelettere, 2018)
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