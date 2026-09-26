Carmelo Lavorino: “Io, Pacciani e il mostro di Firenze: vi racconto tutto”

Chi era davvero il mostro di Firenze? In questa lunga intervista rilasciatami da Carmelo Lavorino, il criminologo parla della sua esperienza sul caso. Da quando prese in mano le sorti di Pietro Pacciani, diventandone consulente e ottenendo la sua assoluzione in appello, alla sua teoria su chi si celasse dietro le gesta del serial killer.
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