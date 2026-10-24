Strage di Erba, dentro il palazzo della mattanza: tutto ciò che non torna

Con questo video entriamo nel palazzo della strage di Erba, grazie al filmato girato dal Ris all’indomani della mattanza. Attraverso queste immagini e i verbali dell’epoca, mostreremo tutte le cose che non tornano, gli elementi mai analizzati, le prove scomparse dalla scena del crimine. E il motivo per il quale, senza ombra di dubbio – come risulta documentato da tali immagini e verbali – gli assassini fossero ad attendere Raffaella Castagna all’interno dell’appartamento. E non possano essere Olindo Romano e Rosa Bazzi, i quali confessarono di averla aggredita dopo che la donna aveva riaperto la porta per attaccare il contatore della corrente.

Vi proponiamo qui i primi dieci minuti di un’inchiesta di 35 minuti girata all’interno del palazzo della strage di Erba, che potete trovare in forma completa nella sezione Abbonati.

Nella sezione Abbonati, sul caso, sono presenti anche l’intero processo di revisione di Brescia e gli interrogatori commentati di Olindo e Rosa.

E poi materiale esclusivo su altri grandi fatti di nera, interviste, eventi e convegni sul mondo del crimine.

Sono presenti anche 3 audiolibri: “Il grande abbaglio – versione aggiornata” e “Olindo e Rosa”, ossia le due controinchieste sulla strage di Erba scritte da Edoardo Montolli e Felice Manti. E l’audiolibro “Mostro di Firenze – Enciclopedia di un enigma” di Rino Casazza (per chi non volesse abbonarsi, ma fosse interessato agli argomenti, gli stessi 3 audiolibri sono anche in vendita sulle piattaforme online a 19,90 cad.)

Presto saranno resi disponibili ulteriori contenuti.

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Edoardo Montolli