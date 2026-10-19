ALCATRAZ, EP.1/ Monica Busetto, l’innocente in cella che tutti vorrebbero dimenticare

Da tantissimi anni mi occupo di errori giudiziari e ingiuste detenzioni. Ma devo dire che mai mi era capitato di trovarmi di fronte ad un caso di innocenza così plateale già alla prima lettura delle carte. È l’incredibile caso di Monica Busetto, sepolta in carcere da 12 anni per un omicidio confessato da un’altra donna, Susanna Lazzarini, condannata per il medesimo delitto.

Una vicenda, come potrete vedere, che troppe persone appartenenti alle istituzioni vorrebbero dimenticarsi in cella insieme a lei, più attente alla propria reputazione che alla vita di una persona. Dopo aver trovato, insieme alle Iene Max Andreetta e Nicola Remisceg le prove che scagionano definitivamente Monica Busetto, è in queste settimane in corso il suo secondo processo di revisione in due anni. Non sappiamo come finirà. E già questo è grave, perché l’idea che possa restare ancora in prigione toglie il fiato.

Nella sezione Abbonati del canale saranno presto inseriti gli interrogatori integrali e commentati della pluriomicida Susanna Lazzarini, in modo che ognuno possa farsi un’idea di cosa sia realmente successo. E a quale livello sia arrivata la giustizia italiana.

Buona visione,

Edoardo Montolli

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Nella sezione Abbonati potete sono presenti video esclusivi, l’intero processo di revisione commentato sulla strage di Erba, eventi e convegni sul mondo del crimine. L’ultimo è il workshop DELITTI IRRISOLTI, tenuto dal criminologo Carmelo Lavorino a San Leo.

Sono presenti anche 3 audiolibri: “Il grande abbaglio – versione aggiornata” e “Olindo e Rosa”, ossia le due controinchieste sulla strage di Erba scritte da Edoardo Montolli e Felice Manti. E l’audiolibro “Mostro di Firenze – Enciclopedia di un enigma” di Rino Casazza (per chi non volesse abbonarsi, ma fosse interessato agli argomenti, gli stessi 3 audiolibri sono anche in vendita sulle piattaforme online a 19,90 cad.)