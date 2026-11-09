MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Angelina Mango: bellissima in nero, con “Vita da adulti” ha incantato anche nello studio di “Amici”

La cantante è tornata alla grande. E è andata forte anche dove, con Maria De Filippi, aveva iniziato la sua storia artistica

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri9 Novembre 2026
blank

Visto il cambio di look? E che cambiamenti? Ad Amici, domenica scorsa 8 novembre, Angelina Mango, in formissima ha mostrato la parte più sensuale di lei, indossano un abito midi, effetto pelle, con la gonna scampanata al ginocchio e il bustier-camicia aderente, senza reggiseno, con tacchi a spillo e scarpe mules con la punta stringata, abbinandole a delle calze velate nere.

blank

Angelina Mango, bella e ispirata, nel suo ritorno nella trasmissione di Maria De Filippi ha annunciato il suo nuovo tour e ha cantato, alla grandissima, “Vita da adulti”, la canzone della sua maturità artistica.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
amici Angelina Mango maria de filippi Vita da adulti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri9 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie