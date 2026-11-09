Angelina Mango: bellissima in nero, con “Vita da adulti” ha incantato anche nello studio di “Amici”

Visto il cambio di look? E che cambiamenti? Ad Amici, domenica scorsa 8 novembre, Angelina Mango, in formissima ha mostrato la parte più sensuale di lei, indossano un abito midi, effetto pelle, con la gonna scampanata al ginocchio e il bustier-camicia aderente, senza reggiseno, con tacchi a spillo e scarpe mules con la punta stringata, abbinandole a delle calze velate nere.
Angelina Mango, bella e ispirata, nel suo ritorno nella trasmissione di Maria De Filippi ha annunciato il suo nuovo tour e ha cantato, alla grandissima, “Vita da adulti”, la canzone della sua maturità artistica.
Stefano Mauri
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