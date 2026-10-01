Carmelo Lavorino: “Quello che non sapete del giallo di via Poma”

In quest’intervista rilasciatami da Carmelo Lavorino, il criminologo ricostruisce dall’inizio il giallo di via Poma, parlando degli errori e delle piste sbagliate seguite dagli inquirenti: a partire da quella su Federico Valle, il giovane che riuscì a fare prosciogliere all’inizio dell’inchiesta. Spiega infine la sua ipotesi, che anche il gip di Roma ha invitato a seguire per trovare l’assassino.
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Il libro di Carmelo Lavorino che ha contribuito a riaprire il caso è “Via Poma Inganno Strutturale Tre”
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