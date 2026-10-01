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Carmelo Lavorino: “Quello che non sapete del giallo di via Poma”

Foto di Edoardo Montolli Edoardo Montolli Follow on X 1 Ottobre 2026
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In quest’intervista rilasciatami da Carmelo Lavorino, il criminologo ricostruisce dall’inizio il giallo di via Poma, parlando degli errori e delle piste sbagliate seguite dagli inquirenti: a partire da quella su Federico Valle, il giovane che riuscì a fare prosciogliere all’inizio dell’inchiesta. Spiega infine la sua ipotesi, che anche il gip di Roma ha invitato a seguire per trovare l’assassino.

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Il libro di Carmelo Lavorino che ha contribuito a riaprire il caso è “Via Poma Inganno Strutturale Tre

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Foto di Edoardo Montolli

Edoardo Montolli

Edoardo Montolli, giornalista, è autore di diversi libri inchiesta molto discussi. Tre li ha dedicati alla strage di Erba: "Il grande abbaglio"; "L’enigma di Erba" e "Olindo e Rosa" Ne Il caso Genchi (Aliberti, 2009), tuttora spesso al centro delle cronache, ha raccontato diversi retroscena su casi politici e giudiziari degli ultimi vent'anni. Dal 1991 ha lavorato con decine di testate giornalistiche. Alla fine degli anni ’90 si occupa di realtà borderline per il mensile Maxim, di cui diviene inviato fino a quando Andrea Monti lo chiama come consulente per la cronaca nera a News Settimanale. Dalla fine del 2006 alla primavera 2012 dirige la collana di libri inchiesta Yahoopolis dell’editore Aliberti, portandolo alla ribalta nazionale con diversi titoli che scalano le classifiche, da I misteri dell’agenda rossa, di Francesco Viviano e Alessandra Ziniti a Michael Jackson- troppo per una vita sola di Paolo Giovanazzi, o che vincono prestigiosi premi, come il Rosario Livatino per O mia bella madu’ndrina di Felice Manti e Antonino Monteleone. Ha pubblicato tre thriller, considerati tra i più neri dalla critica; Il Boia (Hobby & Work 2005/ Giallo Mondadori 2008), La ferocia del coniglio (Hobby & Work, 2007) e L’illusionista (Aliberti, 2010). Il suo ultimo libro è I diari di Falcone (Chiarelettere, 2018)
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