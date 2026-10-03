Strage di Erba, Olindo e Rosa verso la seconda richiesta di revisione. Ecco perché

Il mio intervento al Workshop nazionale di criminologia organizzato a San Leo dal Cescrin. Ho avuto modo di raccontare le tanti, inquietanti anomalie che fin dall’inizio riscontrai con Felice Manti nelle indagini sulla strage di Erba. E quali siano le nuove scoperte che dimostrano scientificamente l’assenza della corte di via Diaz di Olindo e Rosa all’ora della strage.
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.