Giallo di Garlasco, ecco cosa può succedere ora

Cosa può succedere ora a Garlasco? Davvero è scontato un processo a d Andrea Sempio e una revisione per Alberto Stasi?
In questo video racconto gli scenari possibili dopo la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi del 13 agosto 2007.
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