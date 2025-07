Quanti innocenti ci sono dietro le sbarre in Italia?

Quanti sono gli innocenti finiti in galera ingiustamente in Italia? E chi ha pagato per questi errori? In un numero speciale di 144 pagine di CRIMEN vi racconteremo tantissime storie di persone rovinate dalla giustizia e che spesso non sono mai state risarcite. Vi parleremo di errori giudiziari acclarati e di grandi casi mediatici la cui condanna è molto più che dubbia: dall’infinita inchiesta sul mostro di firenze al caso di Massimo Bossetti, dai falsi mostri di Ponticelli ai veri rischi che corre la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Fino a quanto è realmente e incredibilmente successo nel processo di revisione per la strage di Erba e che nessuno ha scritto.

In questo viaggio nel mondo tra presunti innocenti finiti dietro le sbarre, troverete le analisi sulla giustizia dell’ex vicepresidente della Corte Penale Internazionale Cuno Tarfusser, di penalisti e docenti universitari di fama internazionale. E quelle del criminologo Carmelo Lavorino, l’unico criminologo in Italia che sia riuscito a tirare fuori dai guai decine di innocenti, le cui storie sono raccontate in queste pagine.

Ma troverete anche le interviste ad esperti e giornalisti investigativi del giallista Rino Casazza e quelle alle vittime di errori giudiziari fatte dalla criminologa Martina Piazza.

Il numero, con i dati e i numeri reali sulla giustizia italiana, sarà in edicola alla fine di luglio. Ma potete già ordinarlo, se vi interessa l’argomento, sul link dell’editore che trovate qui.