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Fiorentina e Juve pareggiano 2 a 2. Ma ai bianconeri manca un rigore? Già ma era penalty o no il fallo di mano in area di Joao Mario?

Risultato giusto a Firenze. Viola e bianconeri sono squadre con un po’ di problemi

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Novembre 2026
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Foto da Chatgpt

”La Juve alza il ritmo ma contro la Fiorentina al Franchi non va oltre il pareggio. Pellegrino sblocca subito la partita dagli sviluppi di un corner, saltando da solo in area. I bianconeri reagiscono e pareggiano con Woltemade su un assist di un ottimo Kolo Muani, ancora una volta esterno destro.

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Poi nella ripresa Njie riporta avanati la viola, ma la Vecchia Signora non demorde e sigla il 2-2 con Bremer, che beffa De Gea, autore di una brutta uscita. Nel finale Colombo non concede un rigore clamoroso per fallo di mano di Joao Mario e il Var resta zitto”. Questa la cronaca essenziale del big match a Firenze, secondo la versione On Line di Tuttosport. Già ma c’era o no il penalty per la Vecchia Signora?

Stefano Mauri

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Fiorentina Juve
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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