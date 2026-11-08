Fiorentina e Juve pareggiano 2 a 2. Ma ai bianconeri manca un rigore? Già ma era penalty o no il fallo di mano in area di Joao Mario?

”La Juve alza il ritmo ma contro la Fiorentina al Franchi non va oltre il pareggio. Pellegrino sblocca subito la partita dagli sviluppi di un corner, saltando da solo in area. I bianconeri reagiscono e pareggiano con Woltemade su un assist di un ottimo Kolo Muani, ancora una volta esterno destro.
Poi nella ripresa Njie riporta avanati la viola, ma la Vecchia Signora non demorde e sigla il 2-2 con Bremer, che beffa De Gea, autore di una brutta uscita. Nel finale Colombo non concede un rigore clamoroso per fallo di mano di Joao Mario e il Var resta zitto”. Questa la cronaca essenziale del big match a Firenze, secondo la versione On Line di Tuttosport. Già ma c’era o no il penalty per la Vecchia Signora?
Stefano Mauri
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