Andrea Sempio, la difesa chiederà la sospensione del processo (come previsto)

Gli avvocati di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, chiederanno la sospensione del processo in attesa del parere della Consulta sulla legittimità costituzionale: ad oggi, per la giustizia, un colpevole infatti c’è già.
Per mesi la Procura di Pavia ha atteso una richiesta di revisione per Alberto Stasi da parte della pg di Milano, che non è mai arrivata.
Ora arriverà quella dei legali del bocconiano.
Ma non è affatto detto che passi. E se non passasse, Sempio non potrebbe essere processato.
Siamo al cortocircuito finale della giustizia.
A dire il vero, un cortocircuito prevedibile, e ampiamente previsto passaggio per passaggio, in questo “datato” video.
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.