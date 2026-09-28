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Lo psicologo Delli Compagni: “Ecco ciò che non sapete sulla famiglia nel bosco”

Foto di Rino Casazza Rino Casazza28 Settembre 2026
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In questo video intervisto Enrico Delli Compagni, psicologo clinico e forense, criminologo, docente a contratto all’Università di Chieti alla facoltà di psicologia. Vicepresidente del Cescrin (Centro studi investigazione criminale) Delli Compagni è coordinatore di tre case famiglia in provincia di Teramo. E prova, da addetto ai lavori di quella zona, a far luce sul caso che ha diviso l’Italia, quello della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli (Chieti) di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham (di origini inglesi e australiane). I loro figli sono stati allontanati da casa a novembre 2025 e portati in una struttura protetta a Vasto. Recentemente i piccoli hanno potuto riabbracciare i genitori dopo quasi un anno. Ma la domanda è: perché erano stati portati via

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Foto di Rino Casazza

Rino Casazza

Rino Casazza è nato a Sarzana, in provincia di La Spezia, nel 1958. Dopo la laurea in Giurisprudenza a Pisa, si è trasferito in Lombardia. Attualmente risiede a Bergamo e lavora al Teatro alla Scala Di Milano. Ha pubblicato un numero imprecisabile di racconti e 15 romanzi che svariano in tutti i filoni della narrativa di genere, tra cui diversi apocrifi in cui rivivono come protagonisti, in coppia, alcuni dei grandi detective della letteratura poliziesca. Il più recente è "Sherlock Holmes tra ladri e reverendi", uscito in edicola nella collana “I gialli di Crimen” e in ebook per Algama. In collaborazione con Daniele Cambiaso, ha pubblicato Nora una donna, Eclissi edizioni, 2015, La logica del burattinaio, Edizioni della Goccia, 2016, L’angelo di Caporetto, 2017, uscito in allegato al Giornale nella collana "Romanzi storici", e il libro per ragazzi Lara e il diario nascosto, Fratelli Frilli, 2018. Nel settembre 2021, è uscito "Apparizioni pericolose", edizioni Golem. In collaborazione con Fiorella Borin ha pubblicato tre racconti tra il noir e il giallo: Onore al Dio Sobek, Algama 2020, Il cuore della dark lady, 2020, e lo Smembratore dell'Adda, 2021, entrambi per Delos Digital Ne Il serial killer sbagliato, Algama, 2020 ha riproposto, con una soluzione alternativa a quella storica, il caso del "Mostro di Sarzana, mentre nel fantathriller Al tempo del Mostro, Algama 2020, ha raccontato quello del "Mostro di Firenze". A novembre 2020, è uscito, per Algama, il thriller Quelle notti sadiche.
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