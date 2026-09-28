Lo psicologo Delli Compagni: “Ecco ciò che non sapete sulla famiglia nel bosco”

In questo video intervisto Enrico Delli Compagni, psicologo clinico e forense, criminologo, docente a contratto all’Università di Chieti alla facoltà di psicologia. Vicepresidente del Cescrin (Centro studi investigazione criminale) Delli Compagni è coordinatore di tre case famiglia in provincia di Teramo. E prova, da addetto ai lavori di quella zona, a far luce sul caso che ha diviso l’Italia, quello della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli (Chieti) di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham (di origini inglesi e australiane). I loro figli sono stati allontanati da casa a novembre 2025 e portati in una struttura protetta a Vasto. Recentemente i piccoli hanno potuto riabbracciare i genitori dopo quasi un anno. Ma la domanda è: perché erano stati portati via
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