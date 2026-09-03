Mostro di Firenze, la vera storia di Natalino Mele in un’autobiografia con Nico Parente

In questo video intervisto Nico Parente, fondatore e direttore editoriale di Shatter Edizioni, sul suo ultimo libro. Si tratta de “Il Sopravvissuto”, saggio che rianalizza l’inchiesta del Mostro di Firenze dal punta di vista di Natalino Mele, colui che, all’età di 6 anni, fu risparmiato dal serial killer nel primo degli otto duplici delitti delle coppiette, quello del 1968. L’assassino uccise infatti la mamma Barbara Locci e uno dei suoi amanti, Antonio Lo Bianco. Ma lasciò illeso Natalino.
Nel corso dell’intervista vengono anche mandati in onda alcuni filmati inediti, in cui Natalino interviene su argomenti riguardanti il caso.
Il libro “Il sopravvissuto” di Natale Mele e Nico Parente – QUI
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