I delitti Satanici, l'inchiesta di Nico Parente

Rino Casazza 25 Gennaio 2026
Nico Parente, fondatore della casa editrice Shatter Edizioni, ha appena dato alle stampe un saggio , dal titolo “Il diavolo mi è testimone. I casi di cronaca a sfondo satanico che hanno sconvolto l’Italia“. Il libro si addentra nelle vicende di “satanismo criminale”, avvenute nel nostro paese, in cui personaggi legati al culto trasgressivo del Demonio sono stati coinvolti in gravi delitti, suscitando nell’opinone pubblica il c.d “satanic panic”, ovvero reazioni di inquietudine e paura innescate dalle presunte invasioni  del Maligno nella realtà quotidiana.
Parente ne parla nella videointervista di cui sotto fornisco il link:

I casi trattati nel saggio, esplorati non solo ricostruendone le vicissitudini investigative e giudiziarie, ma anche il contesto socioculturale e il collegamento coi movimenti della contestazione e le correnti musicali del rock estremo, sono:
– i delitti de “I Bambini di Satana”, avvenuti  tra il 1996 e il 1997;
– i delitti de “Le Bestie di Satana”, avvenuti tra il 1997 e i primi anni 2000;
– l’omicidio di Suor Maria Laura Mainetti, avvenuto nel giugno del 2000;
– il delitto di Gallipoli, avvenuto nell’ottobre del 2001.

