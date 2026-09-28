L’Italia di Roberto Mancini (buona la seconda), fa cose Turche in Turchia e batte la squadra di Montella (contestato) per 4 a 1

Stavolta il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini azzecca tutto, o quasi, e in Turchia, col Ct della nazionale turca, Vincenzo Montella (italianissimo), contestato, l’Italia fa cose turche e batte i padroni di casa per 4 reti a 1. Questo il commento di mister Mancini: “Giocavamo su un campo dove piove da un giorno. Era normale ci fosse una reazione da parte loro. Raspadori? Faccio menzione di tutti, hanno fatto una grande partita, lui aveva un problema e lo abbiamo tolto per precauzione. La squadra ha giocato bene, alta, ha tenuto palla e ha imbucato. Dovevamo pensare a questa partita che era difficile, adesso dobbiamo recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa, poi penseremo a Parigi. Gli esordienti? Per essere la loro prima parita hanno fatto bene”.



Tutto quindi è filato liscio e sono arrivati i primi meritati tre punti nella UEFA Nations League. Questi i marcatori: Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito.

Stefano Mauri