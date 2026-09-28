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L’Italia di Roberto Mancini (buona la seconda), fa cose Turche in Turchia e batte la squadra di Montella (contestato) per 4 a 1

Gli azzurri hanno giocato bene, a questo giro, su un campo difficile

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Settembre 2026
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Stavolta il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini azzecca tutto, o quasi, e in Turchia, col Ct della nazionale turca, Vincenzo Montella (italianissimo), contestato, l’Italia fa cose turche e batte i padroni di casa per 4 reti a 1. Questo il commento di mister Mancini: “Giocavamo su un campo dove piove da un giorno. Era normale ci fosse una reazione da parte loro. Raspadori? Faccio menzione di tutti, hanno fatto una grande partita, lui aveva un problema e lo abbiamo tolto per precauzione. La squadra ha giocato bene, alta, ha tenuto palla e ha imbucato. Dovevamo pensare a questa partita che era difficile, adesso dobbiamo recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa, poi penseremo a Parigi. Gli esordienti? Per essere la loro prima parita hanno fatto bene”.

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Foto da Chatgpt


Tutto quindi è filato liscio e sono arrivati i primi meritati tre punti  nella UEFA Nations League. Questi i marcatori: Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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