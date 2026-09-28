Annalisa è una Donna in gamba e molto profonda. E ha una voglia matta di cantare a San Siro: “Il Tour di Taylor Swift è la mia idea di concerto”

“Vedendo il tour di Taylor Swift mi sono portata a casa l’idea che quel concerto, oltre ad essere uno show incredibile, fosse anche un’esperienza collettiva fatta di condivisioni, emozioni, ricordi, svago e riflessione. Lei è riuscita a creare una comunità attorno alla sua musica”.
In una bella intervista concessa al Corriere della Sera, poi pubblicata nel magazine del venerdì 7, Annalisa ha parlato di tante cose, anticipando, come abbiamo letto sopra, quello che potrebbe essere il suo approccio, o meglio, la sua ispirazione, verso il suo concerto allo stadio di San Siro del 12 giugno 2017.
Ha parlato pure di argomenti intimi come la morte la Pop Star ligure: “Ho paura tantissimo. Mi spiace proprio l’idea dello sparire, non la vivo bene… Vorrei continuare a conoscere persone e fare esperienze in eterno”. Questo invece, il pensiero di Annalisa sul suo futuro artistico: “Preferirei a un certo punto sparire senza dover andare avanti fino all’anzianità. Non voglio lasciarmi frustrare dai ritmi pazzi della musica, ma anche della vita, di oggi. Bisogna fare le cose bene e soprattutto con un motivo. Se non c’è quello meglio non fare, un bel tacer non fu mai scritto”.
Stefano Mauri