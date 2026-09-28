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Annalisa è una Donna in gamba e molto profonda. E ha una voglia matta di cantare a San Siro: “Il Tour di Taylor Swift è la mia idea di concerto”

La Pop Star italiana, artisticamente parlando, ha le idee chiare, forti e rivolte al futuro. E il 12 giugno s2027 arà il suo primo concertone a san Siro

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Settembre 2026
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“Vedendo il tour di Taylor Swift mi sono portata a casa l’idea che quel concerto, oltre ad essere uno show incredibile, fosse anche un’esperienza collettiva fatta di condivisioni, emozioni, ricordi, svago e riflessione. Lei è riuscita a creare una comunità attorno alla sua musica”.

In una bella intervista concessa al Corriere della Sera, poi pubblicata nel magazine del venerdì 7, Annalisa ha parlato di tante cose, anticipando, come abbiamo letto sopra, quello che potrebbe essere il suo approccio, o meglio, la sua ispirazione, verso il suo concerto allo stadio di San Siro del 12 giugno 2017.

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Foto da Instagram

Ha parlato pure di argomenti intimi come la morte la Pop Star ligure: Ho paura tantissimo. Mi spiace proprio l’idea dello sparire, non la vivo bene… Vorrei continuare a conoscere persone e fare esperienze in eterno”. Questo invece, il pensiero di Annalisa sul suo futuro artistico: “Preferirei a un certo punto sparire senza dover andare avanti fino all’anzianità. Non voglio lasciarmi frustrare dai ritmi pazzi della musica, ma anche della vita, di oggi. Bisogna fare le cose bene e soprattutto con un motivo. Se non c’è quello meglio non fare, un bel tacer non fu mai scritto”.

Stefano Mauri

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Annalisa san siro Taylor Swift
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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