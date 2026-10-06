Garlasco, parla il genetista Ugo Ricci: “Ecco la verità sui pedali della bici di Alberto Stasi”

In questo video sul delitto di Garlasco intervisto il celebre genetista Ugo Ricci, consulente della difesa di Alberto Stasi, sui test negativi al dna svolti sui pedali della bicicletta del bocconiano, chiarendo i risvolti essenziali della vicenda.
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