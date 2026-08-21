L’identikit del Mostro di Firenze (e dei suoi emuli): parla il criminologo Ruben De Luca

In questo video intervisto il criminologo e scrittore Ruben De Luca sul suo libro “Il mostro di Firenze – Il tempo non cancella l’orrore” pubblicato da Newton Compton. Si tratta di un ricco e articolato saggio che contiene, oltre a valutazioni psicologiche, criminologiche e di contesto, un’attenta, inedita analisi di merito e statistica su casi criminali simili, giungendo ad indicare una strada precisa per arrivare al vero colpevole. De Luca è profondo conoscitore della materia, come dimostra l’ultimo suo libro, appena uscito, sempre per Newton Compton, “I serial killer che hanno terrorizzato l’Italia”.
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