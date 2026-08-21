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L’identikit del Mostro di Firenze (e dei suoi emuli): parla il criminologo Ruben De Luca

Foto di Rino Casazza Rino Casazza21 Agosto 2026
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In questo video intervisto il criminologo e scrittore Ruben De Luca sul suo libro “Il mostro di Firenze – Il tempo non cancella l’orrore” pubblicato da Newton Compton. Si tratta di un ricco e articolato saggio che contiene, oltre a valutazioni psicologiche, criminologiche e di contesto, un’attenta, inedita analisi di merito e statistica su casi criminali simili, giungendo ad indicare una strada precisa per arrivare al vero colpevole. De Luca è profondo conoscitore della materia, come dimostra l’ultimo suo libro, appena uscito, sempre per Newton Compton, “I serial killer che hanno terrorizzato l’Italia”.

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Foto di Rino Casazza Rino Casazza21 Agosto 2026
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Foto di Rino Casazza

Rino Casazza

Rino Casazza è nato a Sarzana, in provincia di La Spezia, nel 1958. Dopo la laurea in Giurisprudenza a Pisa, si è trasferito in Lombardia. Attualmente risiede a Bergamo e lavora al Teatro alla Scala Di Milano. Ha pubblicato un numero imprecisabile di racconti e 15 romanzi che svariano in tutti i filoni della narrativa di genere, tra cui diversi apocrifi in cui rivivono come protagonisti, in coppia, alcuni dei grandi detective della letteratura poliziesca. Il più recente è "Sherlock Holmes tra ladri e reverendi", uscito in edicola nella collana “I gialli di Crimen” e in ebook per Algama. In collaborazione con Daniele Cambiaso, ha pubblicato Nora una donna, Eclissi edizioni, 2015, La logica del burattinaio, Edizioni della Goccia, 2016, L’angelo di Caporetto, 2017, uscito in allegato al Giornale nella collana "Romanzi storici", e il libro per ragazzi Lara e il diario nascosto, Fratelli Frilli, 2018. Nel settembre 2021, è uscito "Apparizioni pericolose", edizioni Golem. In collaborazione con Fiorella Borin ha pubblicato tre racconti tra il noir e il giallo: Onore al Dio Sobek, Algama 2020, Il cuore della dark lady, 2020, e lo Smembratore dell'Adda, 2021, entrambi per Delos Digital Ne Il serial killer sbagliato, Algama, 2020 ha riproposto, con una soluzione alternativa a quella storica, il caso del "Mostro di Sarzana, mentre nel fantathriller Al tempo del Mostro, Algama 2020, ha raccontato quello del "Mostro di Firenze". A novembre 2020, è uscito, per Algama, il thriller Quelle notti sadiche.
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