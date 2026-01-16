Io, italiano bandito dal Venezuela, vi racconto chi è Maduro – VIDEO

In questa conversazione il giornalista e scrittore Leonardo Facco, già fondatore del Movimento Libertario e commentatore di Radio Liberland, racconta la realtà del Venezuela, che conosce approfonditamente per avere a lungo vissuto in quel paese.
Rino Casazza
***
L’ultimo libro di Leonardo Facco è Il collezionista di scontrini – guarda
ll libro “Mostro di Firenze. Enciclopedia di un enigma” di Rino Casazza è acquistabile in edicola e su sito della casa editrice “Teaser Lab” QUI e in formato ebook su tutte le migliore piattaforme on line, in particolare su Amazon QUI e su Rakuten kobo. QUI
TUTTI GLI APPROFONDIMENTI VIDEO SUL MOSTRO DI FIRENZE NEL NOSTRO CANALE – QUI
***
GLI ULTIMI LIBRI INCHIESTA DI RINO CASAZZA:
- Liliana Resinovich, l’enigma di Trieste – guarda
- Il delitto di Avetrana – Perchè Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono innocenti – guarda
- Garlasco. Un enigma a tre facce – guarda
- Sherlock Holmes, John Thorndike e il delitto sul treno – guarda
- Tempo di battaglia – guarda
***
Se vuoi abbonarti e sostenere il nostro canale Youtube e il nostro lavoro, puoi farlo qui
***
APPROFONDISCI
I NOSTRI LIBRI E GLI EBOOK – QUI