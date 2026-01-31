Casazza ReportDelittiFocussocietà

Il mostro di Firenze e il misterioso omicidio di Clelia Cuscito

Foto di Rino Casazza Rino Casazza31 Gennaio 2026
66
blank

 

In una recente video intervista per il canale youtube di Fronte del Blog, di cui sotto riporto il link,  ho parlato col giornalista d’inchiesta Matteo Calì, ex collaboratore tra l’altro de Le Iene, dell’ennesima novità sul caso del Mostro di Firenze.

Calì ha collaborato, assieme al consulente Loris Martinelli,  con l’avvocato Mattia Alfano nel predisporre un esposto alla Procura di Firenze, inoltrato una decina di anni fa. Scopo dell’iniziativa è chiedere di riaprire le indagini sull’omicidio di Clelia Cuscito, prostituta fiorentina uccisa a coltellate, in modo barbaro, nel 1983, nel pieno dell’attività del Mostro di Firenze.
Al centro dell’esposto è un soggetto, già attenzionato all’epoca dagli inquirenti, fornitore alla vittima di cassette porno, anche amatoriali. Riguardo a costui gli esponenti indicano tutta una serie di rilevanti indizi, tra cui un identikit molto somigliante elaborato dagli inquirenti in base alle testimonianze di negozianti in cui esercizio si trovava nei paraggi dell’abitazione della vittima.   Ricordiamo che in tasca a una delle vittime del Mostro nel duplice omicidio di Calenzano, nel 1981, fu ritrovato un biglietto con un nominativo e un numero di telefono. Il primo- si specifica nell’esposto – corrisponde al soprannome della Criscito da prostituta, mentre il secondo coincide con quello della donna.
L’ipotesi è che il Mostro di Firenze , un singolo o più probabilmente un gruppo di persone che si nascondeva dietro questa figura, avesse legami sia col mondo dei guardoni che con quello della pornografia, che al tempo, per le restrizioni di legge, si diffondeva in maniera clandestina.

Rino Casazza

 

ll libro “Mostro di Firenze. Enciclopedia di un enigma”  di Rino Casazza è acquistabile in edicola e su sito della casa editrice “Teaser Lab” QUI e in formato ebook su tutte le migliore piattaforme on line, in particolare su Amazon  QUI  e su Rakuten kobo. QUI

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI VIDEO SUL MOSTRO DI FIRENZE NEL NOSTRO CANALE – QUI

 

blank
Clicca sulla copertina e vai all’ebook

***

GLI ULTIMI LIBRI INCHIESTA E ROMANZI  DI RINO CASAZZA:

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
delitti collaterali del Mostro di Firenze Il mostro di Firenze omicidio Clelia Cuscito
Foto di Rino Casazza Rino Casazza31 Gennaio 2026
66
Foto di Rino Casazza

Rino Casazza

Rino Casazza è nato a Sarzana, in provincia di La Spezia, nel 1958. Dopo la laurea in Giurisprudenza a Pisa, si è trasferito in Lombardia. Attualmente risiede a Bergamo e lavora al Teatro alla Scala Di Milano. Ha pubblicato un numero imprecisabile di racconti e 15 romanzi che svariano in tutti i filoni della narrativa di genere, tra cui diversi apocrifi in cui rivivono come protagonisti, in coppia, alcuni dei grandi detective della letteratura poliziesca. Il più recente è "Sherlock Holmes tra ladri e reverendi", uscito in edicola nella collana “I gialli di Crimen” e in ebook per Algama. In collaborazione con Daniele Cambiaso, ha pubblicato Nora una donna, Eclissi edizioni, 2015, La logica del burattinaio, Edizioni della Goccia, 2016, L’angelo di Caporetto, 2017, uscito in allegato al Giornale nella collana "Romanzi storici", e il libro per ragazzi Lara e il diario nascosto, Fratelli Frilli, 2018. Nel settembre 2021, è uscito "Apparizioni pericolose", edizioni Golem. In collaborazione con Fiorella Borin ha pubblicato tre racconti tra il noir e il giallo: Onore al Dio Sobek, Algama 2020, Il cuore della dark lady, 2020, e lo Smembratore dell'Adda, 2021, entrambi per Delos Digital Ne Il serial killer sbagliato, Algama, 2020 ha riproposto, con una soluzione alternativa a quella storica, il caso del "Mostro di Sarzana, mentre nel fantathriller Al tempo del Mostro, Algama 2020, ha raccontato quello del "Mostro di Firenze". A novembre 2020, è uscito, per Algama, il thriller Quelle notti sadiche.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie