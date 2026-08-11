Chi ha ucciso Simonetta Cesaroni? Parla Carmelo Lavorino, a 36 anni dal delitto

In questo video affronto con il criminologo Carmelo Lavorino il tema del “caso freddo” di via Poma che, come ogni anno nel mese dell’anniversario del delitto di Simonetta Cesaroni, torna sulle pagine dei giornali per novitá investigative. Nella conversazione si analizzano criticamente quelle rimbalzate sui media all’inizio di agosto e si riprendono gli indizi alla base della soluzione proposta da Lavorino. Il libro di Carmelo Lavorino che ha contribuito a riaprire il caso è “Via Poma Inganno Strutturale Tre”
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