La strana “lista” del Mostro di Firenze: “Ecco cosa non torna” – VIDEO

Foto di Rino Casazza Rino Casazza11 Gennaio 2026
66
In questo video approfondiamo con il noto mostrologo Antonio Segnini l’ultima novità sul caso del mostro di Firenze che sta suscitando viva curiosità tra esperti e appassionati dell’inchiesta: la cosiddetta “Lista Retau 1974”.

Rino Casazza

Tag
Antonio Segnini Mostro di Firenze Mostro di Firenze-Enciclopedia di un enigma notizie retau 1974
