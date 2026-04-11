Le verità nascoste di Garlasco: parla Carmelo Lavorino

Il criminologo Carmelo Lavorino fa il punto della situazione sul caso di Garlasco in base alle ultime novità della consulenza tecnica della dottoressa Cristina Cattaneo.
Rino Casazza
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GARLASCO, ENIGMA A TRE FACCE di Carmelo Lavorino e Rino Casazza: qui
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