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UN NUOVO, AVVINCENTE ROMANZO DI ANGELO MARENZANA: ATTO DI GIUSTIZIA

Foto di Rino Casazza Rino Casazza29 Agosto 2026
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Ritorna in libreria Angelo Marenzana con il suo romanzo Atto di Giustizia (pubblicato da Ianieri Edizioni nella collana Le Dalie Nere curata da Raffaella Catalano e Giacomo Cacciatore).
La vicenda si muove sul consueto tracciato storico nell’Italia mantenendosi a cavallo della seconda guerra mondiale. Siamo nel 1947 all’ombra del piano Marshall nella città di Alessandria ancora segnata dalle conseguenze del conflitto e, in parte, in quella di Genova con importanti sviluppi riguardanti l’area portuale.
Tutto ha inizio la notte di san Lorenzo quando il commissario Emiliano Montero (nato in Uruguay in una famiglia di emigrati e rientrato in Italia ancora bambino dopo la morte del padre) si trova a fare i conti con due omicidi compiuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro.
Il primo è quello di Gaetano Palumbo, un ex poliziotto socio di un’impresa di navigazione marittima genovese interessato a mettersi in proprio rilevando il Paloma, un night club per clienti danarosi.
E l’altro, quello di Paride Bellini, proprietario di una vineria nel Vicolo dell’Arco, un angolo degradato di città, isolato dal resto della comunità e dove un mondo di piccola criminalità riesce a sopravvivere tra regole proprie e il rifiuto per l’autorità costituita. Il nodo da sciogliere è se qualcosa lega i due omicidi o se si tratta solo di un infausto destino a metterci la mano.
Nella soffocante calura agostana, Montero, dividendosi tra la passione per lo swing, gli studi di chitarra e i propri compiti investigativi, dovrà fare i conti con due mondi all’apparenza differenti, con raggiri, gelosie, contrabbando di oppio, stelle cadenti e una possibile minaccia proveniente dallo spazio. Ma soprattutto il poliziotto dovrà comprendere le emozioni che spingono agli omicidi.
Con l’aiuto di Italo Santovito, un ex brigadiere appassionato di boxe, il commissario giungerà alla fine dell’inchiesta grazie anche alla prepotente sensazione che per entrambi i crimini si tratti di un vero e proprio Atto di Giustizia.

Titolo: Atto di giustizia

Autore: Angelo Marenzana

Ianieri Edizione, La Dalie Nere

Maggio, 2026 – pagg. 195 – Euro 18

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Foto di Rino Casazza Rino Casazza29 Agosto 2026
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Foto di Rino Casazza

Rino Casazza

Rino Casazza è nato a Sarzana, in provincia di La Spezia, nel 1958. Dopo la laurea in Giurisprudenza a Pisa, si è trasferito in Lombardia. Attualmente risiede a Bergamo e lavora al Teatro alla Scala Di Milano. Ha pubblicato un numero imprecisabile di racconti e 15 romanzi che svariano in tutti i filoni della narrativa di genere, tra cui diversi apocrifi in cui rivivono come protagonisti, in coppia, alcuni dei grandi detective della letteratura poliziesca. Il più recente è "Sherlock Holmes tra ladri e reverendi", uscito in edicola nella collana “I gialli di Crimen” e in ebook per Algama. In collaborazione con Daniele Cambiaso, ha pubblicato Nora una donna, Eclissi edizioni, 2015, La logica del burattinaio, Edizioni della Goccia, 2016, L’angelo di Caporetto, 2017, uscito in allegato al Giornale nella collana "Romanzi storici", e il libro per ragazzi Lara e il diario nascosto, Fratelli Frilli, 2018. Nel settembre 2021, è uscito "Apparizioni pericolose", edizioni Golem. In collaborazione con Fiorella Borin ha pubblicato tre racconti tra il noir e il giallo: Onore al Dio Sobek, Algama 2020, Il cuore della dark lady, 2020, e lo Smembratore dell'Adda, 2021, entrambi per Delos Digital Ne Il serial killer sbagliato, Algama, 2020 ha riproposto, con una soluzione alternativa a quella storica, il caso del "Mostro di Sarzana, mentre nel fantathriller Al tempo del Mostro, Algama 2020, ha raccontato quello del "Mostro di Firenze". A novembre 2020, è uscito, per Algama, il thriller Quelle notti sadiche.
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