Mariupol, strage di civili al teatro. Mosca replica: “Non siamo stati noi, ma il Battaglione Azov”

(continua dopo la pubblicità)

A Mariupol il teatro colpito da un raid ospitava 500 civili. Il ministro ucraino: “Crimine di guerra”. Ma Mosca nega l’attacco e accusa la milizia ultranazionalista ucraina del Battaglione Azov

Mariupol, strage al teatro: all’interno c’erano almeno 500 civili. Lo denuncia Belkis Wille di Human Rights Watch «Finché non ne sapremo di più, non possiamo escludere la possibilità di un obiettivo militare ucraino nell’area del teatro, ma sappiamo che il teatro ospitava almeno 500 civili. Ci sono serie preoccupazioni su quale fosse l’obiettivo in una città sotto assedio da giorni e in cui telecomunicazioni, elettricità, acqua e riscaldamento sono stati quasi completamente interrotti».

Mosca emana la sua blacklist. E tra i sanzionati c’è Robert Hunter Biden, il figlio del presidente americano con affari in Ucraina – GUARDA

Aleksandr Dugin, parla l’ideologo di Putin: “Se ci sentiremo minacciati, useremo le armi nucleari” – GUARDA

La strage di Mariupol

Mariupol costituisce il fronte più caldo della guerra. Nella città ci sono 300 mila persone senz’acqua, cibo, medicine, luce e riscaldamento. E un attacco aereo ha colpito ieri sera un teatro e il centro sportivo Neptun, usati come rifugio per donne incinte e madri con bimbi piccoli. Il ministro degli esteri dell’Ucraina Dmytro Kuleba ha scritto su Twitter: «Un altro orrendo crimine di guerra a Mariupol: un massiccio attacco russo al teatro drammatico dove si nascondevano centinaia di civili innocenti. L’edificio è ora completamente rovinato. I russi non potevano non sapere che si trattava di un rifugio per civili».

Vladimir Putin: bunker, sosia, ologrammi e riti sciamanici. Dov’è finito lo zar? – GUARDA

Andrea Palmeri e gli altri: ecco gli italiani nella guerra in Ucraina – GUARDA

Non perdoneremo mai

Il sindaco di Mariupol, Vadym Boychenko, in un video Telegram ha detto: «Una terribile tragedia per la nostra Mariupol, di cui non è rimasto praticamente nulla. Il Teatro Drammatico, dove si nascondevano le persone, è stato distrutto da un bombardamento. Un luogo dove hanno trovato rifugio più di mille persone. Questa è una terribile tragedia, non lo perdoneremo mai. Ma non ci arrenderemo».

(continua dopo la pubblicità)

E il presidente ucraino Zelensky si è rivolto ai russi: «In che modo il vostro assedio di Mariupol è diverso dall’assedio di Leningrado durante la seconda guerra mondiale?»

Il giallo dei laboratori biologici americani in Ucraina: ora se ne occuperà l’Onu – GUARDA

Le accuse di Mosca

Ma Mosca ha negato di aver attaccato il teatro. Tramite l’agenzia Tass, il ministero della difesa nega di aver bombardato il teatro e, attraverso la Tass ribalta l’accusa, sostenendo che l’attacco sia stato portato avanti dalla milizia ultranazionalista ucraina del Battaglione Azov.

Guerra in Ucraina, ecco la circolare che mette in allerta l’esercito italiano – DOCUMENTO

Manuel Montero

L’ultimo libro di Manuel Montero è “Wuhan – virus, esperimenti e traffici oscuri nella città dei misteri”, uscito in allegato a Il Giornale e disponibile in ebook per Algama, QUI

***

La guerra in Ucraina: testimonianze, video, podcast, approfondimenti – SPECIALE

Gli ultimi video dall’Ucraina

(da Twitter)

(continua dopo la pubblicità)

Video 1

Guerra in Ucraina, tutta colpa di Putin? – GUARDA

Video 2

Kiev, Sviatoslav e Yaryna si sposano sotto le bombe e imbracciano il fucile – GUARDA

Video 3

I russi hanno bombardato anche lo zoo di Kharkiv, il Feldman Ecopark – GUARDA

Video 4

Giorgio Gori: “I russi giunsero in Italia per aiutarci a combattere il Covid o per spionaggio?” – GUARDA

Video 5

Oligarchi russi: blitz della finanza a Como e in Sardegna per sequestrare yacht – VIDEO

Video 6

Ucraina, le bombe in diretta dal fronte nel 2016, quando tutti fingevano di non vedere – GUARDA

Video 7

Intrigo a Kiev, gli 007 ucraini uccidono il loro negoziatore Denys Kireev: “Era una spia” – GUARDA

Video 8

Russia a rischio default? S&P la declassa a CCC- – GUARDA

Video 9

Guerra in Ucraina, allevatori italiani in ginocchio e allarme del grano – GUARDA

Video 10

Gazprom chiude i rubinetti del gas alla Germania – GUARDA