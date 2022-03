Guerra in Ucraina, la circolare che mette in allerta l’esercito italiano – DOCUMENTO

(continua dopo la pubblicità)

Ucraina, ecco la circolare con cui viene messo in allerta l’esercito italiano. Un documento che lo Stato Maggiore definisce “di carattere routinario”. Ma a leggerlo non si direbbe

Ucraina, lo Stato Maggiore mette in allerta l’esercito italiano. Con la circolare denominata “Evoluzioni sullo scacchiere internazionali. Disposizioni del Sig. Capo di SME” firmata dal generale Bruno Pisciotta, si danno nuove direttive «con effetto immediato» a tutti i Comandi dell’esercito italiano.

Tra questi: «Valutare con attenzione i congedi anticipati, reparti in prontezza operativa «alimentati al 100%», l’addestramento «orientato al warfighting» (ossia, letteralmente, il combattimento da guerra), «provvedere affinché siano raggiunti e mantenuti i massimi livelli di efficienza di tutti i mezzi cingolati, gli elicotteri e i sistemi d’arma dell’artiglieria».

Tutte le unità dell’esercito italiano alimentate al 100%

Per ciò che concerne il personale «tutte le unità in prontezza devono essere alimentate al 100% con personale ready to move, senza vincoli di impiego operativo (per esempio legge 104, articolo 42 bis del decreto legislativo 151/2001 eccetera) anche ricorrendo all’istituto del “comando”. Tale linea d’azione rappresenta una priorità».

L’addestramento

E ancora «tutte le attività addestrative, anche quelle dei minori livelli ordinativi, dovranno essere orientate al warfighting». E poi «Ciascun reggimento di artiglieria deve essere addestrato ad operare sia nel ruolo di supporto diretto sia in quello di supporto generale».

Sistemi d’arma

Quanto ai sistemi d’arma, occorre «provvedere affinché siano raggiunti e mantenuti i massimi livelli di efficienza di tutti i mezzi cingolati, gli elicotteri (con focus sulle piattaforme dotate di sistemi di autodifesa) e i sistemi d’arma dell’artiglieria».

La circolare dello Stato Maggiore – SCARICA IL DOCUMENTO

Carattere routinario

Il documento ha iniziato a circolare sui sistemi di messaggistica istantanea molto rapidamente. Al Sole 24Ore, lo Stato Maggiore fa sapere che si tratta di un documento «ad esclusivo uso interno di carattere routinario». E ancora, si tratterebbe di un documento «con cui il Vertice di Forza Armata adegua le priorità delle unità dell’Esercito, al fine di rispondere alle esigenze dettate dai mutamenti del contesto internazionale. Trattasi dunque di precisazioni alla luce di un cambiamento che è sotto gli occhi di tutti».

Ci prepariamo alla guerra?

Ma a dirla tutta, a noi sembra un vero stato di allerta. E non solo a noi. Maurizio Acerbo e Gregorio Piccin, di Rifondazione Comunista- Sinistra Europea, dicono al quotidiano: «Gravissima la circolare dello Stato Maggiore dell’Esercito datata 9 marzo. Il nostro esercito si prepara a combattere. È la dimostrazione lampante che il nostro Paese è già parte co-belligerante nel conflitto in corso.

Cittadini/e sono tenuti all’oscuro di come il governo ci stia sciaguratamente trascinando in una guerra i cui sviluppi, se si continua su questa strada, saranno devastanti. Chi ha prestato servizio nelle forze armate negli ultimi trent’anni non ha mai visto una circolare dello stato maggiore dell’Esercito di questo tenore. A questa sciagurata mobilitazione di truppe si aggiunga che ancora non è dato sapere che tipo di armamento stiamo inviando in Ucraina. Il governo chiarisca immediatamente al Paese. Bisogna fermare questa spirale di guerra».

Manuel Montero

L’ultimo libro di Manuel Montero è “Wuhan – virus, esperimenti e traffici oscuri nella città dei misteri”, uscito in allegato a Il Giornale e disponibile in ebook per Algama, QUI

***

