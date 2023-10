Giorgia Meloni, con la separazione da Andrea Giambruno salgono i consensi

Stando ad un sondaggio, il 63,1% degli italiani ritiene che Giorgia Meloni sia quella che meglio ha gestito l’episodio della separazione. E lei adesso prova a chiudere la partita: «Nessun problema con Mediaset, con Marina Berlusconi e con la maggioranza»

Giorgia Meloni, la separazione porta altro consenso. Lo rivela un sondaggio secondo il quale il gradimento degli italiani è cresciuto negli ultimi giorni. E lei vuole ora lasciarsi tutto alle spalle: «Nessun problema con Mediaset, nè con Marina Berlusconi. Nè con Forza Italia».

LA SEPARAZIONE DI GIORGIA MELONI

Tutti si immaginavano un Andrea Giambruno moralmente distrutto, dopo che, mollato via Instagram, aveva perso famiglia e carriera 48 ore. Invece il suo barbiere Gennaro Capasso, che gli ha tagliato il ciuffo, lo ha descritto «tranquillo come sempre. Se dovesse cadere il mondo, a lui basterebbe fare un passo di lato per non essere toccato». E ora emerge come il decisionismo di Giorgia nel dirgli addio dopo i fuorionda di Striscia la Notizia, abbia fatto addirittura bene all’immagine del premier.

IL SONDAGGIO

Lo attesta un sondaggio Eumetra presentato da Renato Mannheimer a Piazzapulita, secondo il quale Fdi è cresciuto di 3 decimali rispetto ad una settimana fa, attestandosi al 28,6%. E, dice il sondaggista, il gradimento a Meloni è ora del «41%, che è molto alto rispetto anche ai governi dei suoi predecessori. Solo al 13% del centrodestra non piace». Non solo: «C’è un 17% degli elettori di centrosinistra a cui Meloni piace». In sostanza il premier «mantiene anche dopo questo episodio una vasta popolarità».

Non bastasse, sulla correttezza dei protagonisti nella vicenda, ovvero Meloni, Gianbruno, Antonio Ricci di Striscia la Notizia e Pier Silvio Berlusconi come amministratore delegato di Mediaset «il massimo punteggio della correttezza lo prende Meloni» con numeri trionfali: 63,1 per cento, seguita nell’ordine da Berlusconi, Ricci e dall’ex compagno.

CON MEDIASET NESSUN PROBLEMA

Così lei vuole ora lasciarsi tutto alle spalle. Il giorno in cui lasciò via Instagram Andrea scrisse anche: «Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa, sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua». E immediatamente si scatenarono i retroscena. Alcuni suoi deputati parlarono apertamente di dossieraggio, tanto che Marina Berlusconi si sentì in dovere di intervenire: «In questi giorni ho letto e sentito di tutto: retroscena inventati di sana pianta, ricostruzioni totalmente prive di senso logico e spesso anche contraddittorie. La verità è una sola: stimo molto Giorgia Meloni. La trovo capace, coerente, concreta. La apprezzo sul piano politico e la apprezzo molto anche come donna, ancor più in questi giorni».

Giorgia prova adesso a chiudere tutto: «Ho letto delle ricostruzioni secondo cui non sarei soddisfatta di quello che Marina Berlusconi avrebbe detto di me. Io penso che una cosa sia raccontare i problemi un’altra cosa è crearli: non ci sono problemi, non ci sono problemi nella maggioranza, non ci sono problemi con Mediaset». E ancora: «Il rapporto fra il governo e Mediaset sono quelli fra un esecutivo e una grande azienda italiana».

Quanto ai presunti rapporti tesi in seno alla maggioranza dopo quanto successo, il peggio è evidentemente ormai alle spalle: «Ogni mattina sento Tajani e Salvini e ci divertiamo molto a leggere la rassegna stampa. C’è un clima più sereno di quello che leggo e lo dimostreranno i fatti perché quando dobbiamo decidere decidiamo e andiamo avanti». Insomma, rimarca: «Non ho problemi con Salvini, Tajani e Mediaset». La pace è stata siglata? Evidentemente lo scopriremo solo nei prossimi giorni.

