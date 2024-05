Annalisa e Rose Villain “Sinceramente” magiche ad Assago

(continua dopo la pubblicità)

“Sinceramente” cantata da Annalisa, scritta con e per lei da Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Stefano Tognini, meritatamente è Terzo Disco di Platino. Un successo decisamente rapido e dirompente quello del brano sanremese della Pop Star, terza classificata al Festival di quest’anno, in breve tempo entrato nella quotidianità delle persone: addirittura la Banda della Polizia di Stato ha suonato le note di “Sinceramente” in piazza a Roma, ma anche gli ultras e i tifosi delle squadre di calcio della serie A la hanno usata come coro per incitare i propri giocatori. In un’intervista rilasciata tempo fa, così Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco, ha raccontato come nascono i suoi successi canori, compresi quelli che scrive per Annalisa: “Gli automatismi con lei vengono naturali. Un album deve avere un suono e una visione precisi, significa che devi lavorare in team, passare tempo insieme. Il nostro metodo? Prima di andare in studio si va al piano di sopra, dove ho una cucina. Si prende il caffè, e c’è spazio per sfoghi e confidenze. Temi e parole partono da lì. Poi magari io ho un disegno armonico da parte. Insomma, la cucina delle canzoni parte. dalla cucina”.





Special guest del concerto di Annalisa al Forum di Assago e’ stata la cantante Rose Villain: le due artiste hanno acceso il palco.

Stefano Mauri