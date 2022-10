I Whitaker, lo strano caso della famiglia consanguinea più famosa degli Stati Uniti

I Whitaker sono stati scoperti dal filmmaker Mark Laita. I genitori sarebbero figli di due cugini (a loro volta figli di due gemelli). Vivevano in una baracca isolata dalla civiltà e alcuni si esprimevano solo con grugniti. Dopo un documentario finito in rete con 32 milioni di visualizzazioni, oggi sono famosi in tutti gli Stati Uniti. Ed è stata aperta una raccolta fondi su Gofundme per aiutarli

La storia della famiglia Whitaker è emersa per la prima volta in un libro fotografico di Mark Laita. Il filmmaker è tornato da loro nel 2020 per girare un video documentario che ha già prodotto 32 milioni di visualizzazioni. Ma chi sono i Whitaker?

La famiglia Whitaker

Di discendenza britannica, vivono in una baracca in Virginia. Inizialmente includeva Ray, Lorraine, Timmy (unico cugino), Freddie e una sorella senza nome. Purtroppo Freddie è morto per un attacco di cuore molto tempo fa. Risiedono a Odd, una piccola città nella regione degli Appalachi e lavorano nella fattoria del padre.

Alcuni di loro, quando Laita li ha incontrati, si esprimevano solo attraverso grugniti, incapaci di parlare. Altri non hanno frequentato la scuola. Diversi presentano anomali mentali e fisiche. Prima che il filmmaker si interessasse a loro e producesse i suoi video (non senza carichi di polemiche) la famiglia era abbandonata a se stessa. Ma perché quasi tutti i membri hanno di questi problemi?

Consanguinei

Dissero che i genitori fossero fratello e sorella, poi s’ipotizzò che fossero cugini. Non c’è una prova definitiva per confermarlo, ma com’è noto la consanguineità può dare origine a seri problemi di salute. I vicini ne proteggono l’accesso all’abitazione, nel timore che arrivino da fuori a prenderli in giro. Anche perché sono diventati famosi in tutti gli Stati Uniti e giornali, come il Sun hanno raccontato la loro storia.

Il nuovo video

Laita è tornato da loro nella primavera 2022 e ha realizzato un altro video, per aggiornare sulla loro situazione. In totale sono 5 i filmati dedicati alla famiglia. Il filmmaker ha aperto anche due sottoscrizioni su Gofundme per aiutarli, l’ultima delle quali è ancora aperta.

Nell’ultimo video, il commento in evidenza è di una ricercatrice che sostiene di aver studiato la storia della famiglia Whitaker. Secondo la donna i genitori del clan erano sì cugini, ma anche nati da due fratelli gemelli: il padre, John E. Whitaker, nato da un gemello. E Gracie I. Whitaker nata dall’altra gemello.

